Auf dem Hasetal-Radweg von Osnabrück nach Meppen Stand: 15.08.2023 16:33 Uhr Auf 160 Kilometern schlängelt sich der Hasetal-Radweg durch den Südosten Niedersachsens. Die Strecke führt durch viel Grün und interessante Städte, aber nicht immer am Wasser entlang.

Die Hase entspringt in Melle im Osnabrücker Land und schlängelt sich von dort bis ins Emsland, wo sie in Meppen in die Ems mündet. Die abwechslungsreiche und reizvolle Landschaft des Hasetals, die von Mooren, Wäldern, Wiesen und Obstbäumen geprägt ist, lässt sich gut auf dem Hasetal-Radweg erkunden. Er führt über rund 160 Kilometer von Osnabrück und Meppen.

Startpunkt ist die Friedensstadt Osnabrück. Zu Beginn der Tour gibt es viel Wasser zu sehen: Am Fluss und einem parallel verlaufenden Kanal entlang geht es durch das Naturschutzgebiet Haseniederung zunächst in die alte Handels- und Tuchmacherstadt Bramsche, dann am Hasesee vorbei zum Alfsee bei Rieste. Dort tummeln sich im Sommer Wassersportler. Mit etwas Glück bieten sie rastenden Radlern beeindruckende Drehungen und Luftsprünge mit Wasserskiern oder auf einem Wakeboard.

Durch alte Städte und viel Grün

Weiter verläuft der Weg durchs grüne Hasetal nach Bersenbrück, Badbergen und Quakenbrück. Im Zentrum des Artlands stehen mehr Fachwerkhäuser als in jeder anderen Stadt Niedersachsens. Über Essen geht es nach Löningen, Herzlake und Haselünne, der ältesten Stadt des Emslands, die für ihre Kornbrennereien bekannt ist. Hier heißt es Kraft tanken für die letzte Etappe nach Meppen, wo Hase und Ems zusammenfließen. In den Wallanlagen sind noch Teile der Befestigungsanlage sichtbar - Meppens Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück.

Hase-Ems-Tour bietet Strecken-Verlängerung

Wer noch nicht genug hat und mehr sehen möchte, wählt die 265 Kilometer lange Hase-Ems-Tour. Sie startet an der Quelle der Hase in Melle und führt von Meppen weiter über Lingen bis ins westfälische Rheine. Der Abschnitt zwischen Osnabrück und Meppen ist identisch mit der beschriebenen Tour durchs Hasetal.

Radurlaub auf Rezept

Eine Besonderheit im Hasetal ist das Angebot "Radurlaub auf Rezept" der Hasetal-Touristik-Gesellschaft. Der Urlaub umfasst fünf geführte Radtouren und zwei Präventionskurse zu den Themen Ernährung und Entspannung und wird von den meisten Krankenkassen anerkannt und bezuschusst.

Karte: Der Hasetal-Radweg

Weitere Informationen Mit der Dampflok durchs Emsland von Meppen nach Essen Reisen wie im 19. Jahrhundert: Eine historische Dampflok zieht die Waggons in gemütlichem Tempo durch das Hasetal. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 15.06.2019 | 18:00 Uhr