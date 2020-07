Stand: 22.07.2020 17:00 Uhr - Nordtour

Mit dem Rad von Bremen nach Cuxhaven

Der 520 Kilometer lange Weser-Radweg zählt zu den beliebtesten deutschen Fernradwegen. Er führt vom Weserstein in Hann. Münden bis nach Cuxhaven an die Nordsee durch eine vielfältige Flusslandschaft mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Wer es gern maritim mag, sollte den nördlichen Streckenabschnitt zwischen Bremen und Cuxhaven wählen. Er ist gut 140 Kilometer lang und lässt sich gut in zwei Tagesetappen unterteilen.

Bremen: Schnoor-Viertel und Marktplatz

Bremen ist allein schon eine Reise wert und ein guter Startpunkt für eine Tour auf dem Weser-Radweg. Er verläuft auf der östlichen Flussseite direkt durch die Altstadt. Ein kurzer Abstecher von der Radroute führt auf den historischen Marktplatz mit dem Roland und dem St. Petri Dom und ins Schnoorviertel. Der Schnoor zählt zu den ältesten Stadtvierteln Bremens. Kleine, bunte Häuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert bilden ein enges Gewirr von Gassen.

Am Ende der Altstadt wechselt der Weser-Radweg auf die Westseite des Flusses. An Kleingärten vorbei geht es auf dem Neuen Schutzdeich weiter nach Norden durch den Neustädter Hafen. Von der Brücke, die über die Bahngleise führt, bietet sich ein eindrucksvoller Blick über die Hafenanlagen.

Durch die Wesermarsch über die Hunte

Dann wird es ländlich. Am Seehauser Ufer entlang führt der Weser-Radweg bis zum Sportboothafen Hasenbüren und kurz darauf am Sperrwerk über die Ochtum in die Wesermarsch - eine der größten zusammenhängenden Grünlandregionen Europas. Nächste Stationen auf der Route sind Lemwerder und Elsfleth. Kurz vor Elsfleth geht es für Radfahrer auf der stählernen Eisenbahn-Drehbrücke über die Hunte. Vom Huntesperrwerk verläuft die Strecke nun immer dicht an der breiter werdenden Weser entlang bis Brake.

Braker Hafen und Weserinsel Harriersand

Wo eine Sturmflut im Mittelalter den Weserdeich "zu Bruche" gehen ließ, entstand im 15. und 16. Jahrhundert die Siedlung Brake. Durch die Versandung der Weser konnten viele Schiffe im 18. Jahrhundert nicht mehr bis Bremen fahren und Brake entwickelte sich zu einem wichtigen Seehafen. Noch heute zeugen die Hafenanlagen mit ihren Kränen und Silos davon. Für einen Abstecher bietet sich die Weserinsel Harriersand an. Mit ihren Naturstränden ist sie ein idealer Ort zum Entspannen. Neben einem Campingplatz gibt es auf der überwiegend landwirtschaftlich genutzten Insel auch eine Reihe von Ferienunterkünften.

Mit der Fähre von Blexen nach Bremerhaven

Nur wenige Kilometer weiter liegt der nächste Werder in der Weser: die Strohauser Plate. Die Flussinsel ist Bestandteil mehrerer Naturschutzgebiete. Abgesehen von einem kleinen Biwakplatz für Kanuten darf sie nur im Rahmen von Führungen betreten werden. Kurz vor Kleinensiel umfährt der Weser-Radweg das Kernkraftwerk Unterweser und verläuft immer auf der linken Flussseite entlang über Nordenham nach Blexen. Dort fahren die Weserfähren nach Bremerhaven ab.

Vor der Fährüberfahrt nach Bremerhaven stehen Radler vor der Entscheidung, ob und auf welcher Route sie ihren Weg fortsetzen wollen. Während die beliebtere Strecke östlich der Wesermündung nach Cuxhaven führt, ist eine zweite, westliche Route über Fedderwardersiel und Tossens bis nach Eckwarderhörne ausgeschildert. Diese Strecke führt meist direkt am Deich entlang im Bogen um Butjadingen bis an die Mündung des Jadebusens. Wer die Variante nach Cuxhaven wählt, setzt von Blexen zunächst mit der Fähre nach Bremerhaven über.

Maritime Meile Bremerhaven mit Museen und Zoo

Auf den Aufstieg Brakes zum wichtigen Seehafen und die fälligen Zölle reagierten die Bremer Kaufleute mit der Gründung eines eigenen Hafens: Bremerhaven. Zu Bedeutung als Überseehafen gelangte der Ort ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Ströme von Auswanderern von hier aus in die Neue Welt aufbrachen. Bis heute prägt der Hafen die Wirtschaft der Stadt rund 60 Kilometer nördlich von Bremen. Touristischer Höhepunkt Bremerhavens ist eine maritime Meile mit mehreren Erlebnisausstellungen und dem Zoo am Meer.

Durch das Wurster Land nach Cuxhaven

Durch das Wurster Land führt die östliche Variante des Weser-Radweges an der Wattenmeerküste rechtsseitig der Wesermündung nach Norden. Am Deich entlang geht es von Wremen über Dorumer Neufeld nach Duhnen und Döse bis zum Bahnhof von Cuxhaven, der nördlichsten Stadt Niedersachsens und Ziel des Radfernwegs an der Weser.

Etappen von Bremen nach Cuxhaven Bremen - Ochtum/Sperrwerk (15 km) - Lemwerder (20 km) - Ganspe - Elsfleth (44 km) - Brake (55 km) - Rodenkirchen (65 km) - Nordenham (77 km) - Bremerhaven (87 km) - Wremen (107 km) - Dorumer Neufeld (119 km) - Duhnen - Cuxhaven (143 km)



Informationen, Karten und eine kostemlose App bietet auch die Website des Radwegs.

Karte: Weserradweg: Von Verden nach Cuxhaven

