Der Weser-Radweg: Immer am Wasser entlang

Der Weser-Radweg zählt zu den beliebtesten Fernradwegen in Deutschland. Die 520 Kilometer lange Route erstreckt sich vom Weserstein in Hann. Münden über Holzminden, Bodenwerder, Hameln, Rinteln, Nienburg und Bremen bis nach Cuxhaven an der Nordsee. Der Weg führt durch eine vielfältigen Flusslandschaft mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die Wegstrecke ist ausgeschildert (blau-weißes Quadrat), steigungsarm, aber nicht überall asphaltiert. Deshalb ist ein stabiles Touren- oder Trekkingrad erforderlich. Eine kostenlose App bietet Informationen zu Unterkünften und Weser-Fähren sowie Streckennavigation ohne Karte.