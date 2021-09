Westgroßefehn bis Timmel/Timmeler Meer

Fahrzeit: etwa 2 Stunden auf dem Fehntjer Tief, keine Anlegemöglichkeiten

Was gibt es zu sehen? Seerosenfelder und zahlreiche Vögel

Timmel ist das touristische Zentrum der Region mit guter Infrastruktur. Der See bietet einen breiten Sandstrand und gute Bademöglichkeiten. Auf dem Campingplatz kann man Hütten und Schlaffässer mieten.



Rorichum - Emden

Fahrzeit: etwa 4 Stunden auf dem Rorichumer und Fehntjer Tief, wenige Anlegestellen, keine Gastronomie in Ufernähe

Was gibt es zu sehen? Seerosenfelder, Klappbrücken und zahlreiche Vögel

Die Emdener Gewässer und weitere Kanäle sind nur über die Kesselschleuse erreichbar, Kanus müssen umgetragen werden. Auf Anfrage und bei wenig Schiffsverkehr dürfen Kanuten manchmal durch die Schleuse fahren. Schleusenzeiten erfragen unter Tel. (049 21) 242 39