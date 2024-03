Zwischenahner Meer: Radfahren, Wassersport und Rhododendren Stand: 04.03.2024 17:11 Uhr Das Zwischenahner Meer liegt im Ammerland nordwestlich von Oldenburg und ist Niedersachsens drittgrößter Binnensee. Die Region ist ideal für Wassersport und zum Rad fahren. Ab Mai blühen dort Tausende Rhododendren.

5,3 Quadratkilometer groß, knapp drei Kilometer lang und zwei Kilometer breit: Nur die Binnenseen Steinhuder Meer und Dümmer sind in Niedersachsen größer als das Zwischenahner Meer. Der See ist ideal für Wassersport wie Segeln und Surfen geeignet, am Ufer liegen Dutzende Boote. Wer kein eigenes Schiff besitzt, kann bei mehreren Verleihern Tret-, Elektro- oder Ruderboote mieten. Einige Anbieter haben auch Segelboote im Angebot.

Ausflug mit der weißen Flotte

Alternativ lässt sich der See auf den Schiffen der weißen Flotte erkunden. Sie legen in Dreibergen, Rostrup und in Bad Zwischenahn an, dem Hauptort am Zwischenahner Meer. Selbst im Winter, wenn der Bootsverkehr auf dem See eigentlich ruht, dürfen die Schiffe auslaufen. Dann ist auch die Zeit für ausgedehnte Spaziergänge am Wasser und einem anschließenden Grünkohl-Essen.

Bad Zwischenahn: Moorbäder, Kurpark und Freilichtmuseum

Am Südufer des Sees liegt der Kurort Bad Zwischenahn, der seit 1964 staatlich anerkanntes Moorheilbad ist. Der heilende Torf hat sich unter anderem bei rheumatischen Krankheiten bewährt. Er wird durch eine fast drei Kilometer lange Pipeline aus dem Kayhauser Moor in den Kurort transportiert und für Moorbäder und -packungen verwendet. Sie werden im Rahmen einer Badekur im Reha-Zentrum am Meer verabreicht.

Der gepflegte Kurpark direkt am Wasser bietet einen Kneippgarten mit Tretbecken, Armbad und Kräuterbeeten. Am Rande des Geländes zeigt ein kleines Freilichtmuseum rund 15 historische Gebäude aus der Region, darunter eine Galeriekappen-Windmühle aus dem Jahr 1811.

Schüßler-Salze: Eine Therapie aus Bad Zwischenahn

Gesundheit war auch das Metier eines berühmten Zwischenahners, der im 19. Jahrhundert die Grundlage für eine Heilmethode gelegt hat, die bis heute bekannt ist: Schüßler-Salze. Wilhelm Heinrich Schüßler wurde 1821 hier geboren, studierte an renommierten europäischen Universitäten und kehrte später als Arzt nach Zwischenahn zurück, wo er 1898 starb. Vor seinem Geburtshaus in der Peterstraße 6 erinnert eine Büste an den Doktor.

Im Mai und Juni blühen die Rhododendren

Die moorigen Böden rund um das Zwischenahner Meer bieten ideale Voraussetzungen für die Rhododendren-Zucht. Ob im Kurpark, auf privaten Grundstücken oder in professionellen Gartenanlagen: Überall wachsen die immergrünen Büsche mit ihren großen Blüten. Im Mai und Juni stehen sie in voller Farbenpracht und locken Tausende Besucher in die Region. Allein der Rhododendron-Park im Park der Gärten in Bad Zwischenahn beheimatet auf 3,5 Hektar Fläche etwa 2.000 verschiedene Sorten. Auch zu anderen Jahreszeiten lohnt sich ein Besuch des Parks auf dem Gelände der Landesgartenschau von 2002. Die fast 100 Themengärten, Lehrpfade und Pflanzeninseln dürften jeden Gartenfreund begeistern.

Ammerland: Eine Region zum Rad fahren

In der flachen bis leicht hügeligen Landschaft finden sich Strecken für jede Kondition. Wer den See näher erkunden möchte, kann ihn auf einem Uferweg umrunden. Die zwölf Kilometer lange Tour führt teils durch Waldgebiete, teils bieten sich schöne Ausblicke auf das Wasser. Mehr Ausdauer erfordern Fernwege wie die knapp 60 Kilometer lange Rundtour "Kirchwege & Zwischenahner Meer", die weiter ins Ammerland bis nach Westerstede und Edewecht führt, oder die westliche Rhododendron-Route. Die Ammerland Touristik stellt auf ihrer Website zahlreiche Radtouren vor.

Badestellen am Zwischenahner Meer

Weitere Sportmöglichkeiten bietet ein Golfplatz mit 18 Löchern am westlichen Ufer des Sees. Für Wanderer oder Nordic Walker sind viele Strecken ausgeschildert. Und im Sommer ist der See perfekt für ein kühlendes Bad. Badestellen finden sich im Kurpark und bei der Jugendherberge in Bad Zwischenahn, am Nordufer in Dreibergen und am Westufer am Sandstrand in Rostrup. Außerdem gibt es ein Frei- und ein Hallenbad.

Das Meer im Binnenland Der Name könnte verwirren: Ein 5,3 Quadratkilometer großer See im Binnenland heißt Zwischenahner Meer? Die Erklärung liegt in der norddeutschen Sprache. Sie verwendet das Wort Meer nach seinem Ursprung "Mori" = Sumpf oder stehendes Gewässer. Viele Binnenseen im Norden heißen also Meer. Als See werden dagegen offene Gewässer wie Nord- oder Ostsee bezeichnet.



Entstanden ist das Zwischenahner Meer, als vor rund 11.000 Jahren ein unterirdischer Salzstock einstürzte und einen Krater hinterließ. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Karte: Zwischenahner Meer

