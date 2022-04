Auf dem Fahrrad durchs Blütenmeer Stand: 20.04.2022 18:00 Uhr Im Frühjahr blühen im Ammerland Tausende Rhododendren. Die Radtour Rhododendron-Route führt auf einer knapp 47 Kilometer langen Strecke zu sehenswerten privaten Gärten und großen Parks.

Ende April öffnen sich in der Parklandschaft rund um das Zwischenahner Meer Millionen Knospen: Die Rhododendron-Blüte beginnt. Bis Mitte Juni stehen die Pflanzen in bunter Blütenpracht. Dann lohnt sich eine Radtour im Ammerland besonders. Die Rhododendron-Route führt zu mehreren großen und kleinen Rhododendron-Parks und -Gärten.

Rundtour verbindet drei schöne Rhododendron-Parks

Die Radrunde kann in Bad Zwischenahn, in Wiefelstede oder in Westerstede starten. Die Orte dienen zugleich als Zielpunkte. Auf knapp 47 Kilometern führt der Rundkurs an drei großen und besonders schönen Parks und Gärten vorbei, die sich auf die Blütenpflanzen spezialisiert haben.

Sehenswert ist der Rhododendron-Park Hobbie in Linswege, einem Ortsteil von Westerstede. Mit 70 Hektar Fläche und mehreren tausend Sorten von Rhododendren und Azaleen ist es die größte Anlage in Deutschland. Die Pflanzen sind zum Teil mehr als 80 Jahre alt, die größten Exemplare rund neun Meter hoch. Durch den Park führt ein 2,5 Kilometer langer Rundweg.

Vor den Toren von Bad Zwischenahn liegt der Park der Gärten. Er widmet sich auch dem Thema Rhododendren, bietet mit mehr als 40 professionell gestalteten Themengärten aber auch viele Anregungen für den eigenen Garten mit anderen Pflanzen.

Der Rhododendron-Park Gristede präsentiert eine Sammlung von mehr als 1.000 verschiedenen Rhododendronsorten und Freilandazaleen.

Eindrucksvoll ist auch das Landschaftsfenster Rhododendron in Westerstede. Dabei handelt es sich um fünf Türme mit einzigartigen Spiegelkonstruktionen, die einen faszinierenden Blick auf die umliegenden Rhododendren bieten.

Die Tour im Überblick Länge: 46,7 Kilometer

Höhenmeter: 28 Meter

Startpunkte: Bad Zwischenahn, Wiefelsstede, Westerstede

Ziele: Westerstede, Bad Zwischenahn, Wiefelstede

Orte an der Strecke: Gristede, Halfstede, Eiden, Gießelhorst, Hüllstede, Linswege

Beschilderung: pinkfarbenes Rhododronblütensymbol, in beiden Richtungen

Tour ist vollständig ausgeschildert

Die Route ist in beide Richtungen mit Wegweisern ausgeschildert, die pinkfarbenen Rhododronblütensymbole helfen bei der Orientierung. Durchgängig flach lässt sich die Tour gut an einem Tag fahren. Wer aber viel Zeit für die Besichtigung der Parks und Gärten haben möchte, sollte die Route besser als Zweitagestour planen.

Weitere Radtouren im Ammerland stellt die Ammerland-Touristik vor.

