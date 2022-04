Ringelganstage an Schleswig-Holsteins Nordseeküste Stand: 22.04.2022 11:15 Uhr Im Frühjahr kommen sie wieder zu Tausenden: Auf dem Weg in ihre arktischen Brutgebiete rasten bis zu 50.000 Ringelgänse an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins, um sich für ihren Weiterflug zu rüsten.

Allein auf den Halligen sind derzeit Tausende der Zugvögel zu beobachten. Die großen Salzwiesen dort sind ideale Futterplätze. Nordfriesland feiert das alljährliche Naturschauspiel traditionell mit den Ringelganstagen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Ringelganstage in den vergangenen zwei Jahren ausfallen, nun können sie wieder stattfinden.

Wanderungen und Schiffsausflüge

Vom 23. April bis zum 15. Mai stehen rund 80 Veranstaltungen auf dem Programm, sie alle finden ausschließlich draußen statt. Dazu gehören Führungen und Vorträge ebenso wie Schiffsausflüge, etwa ab Schlüttsiel, Wanderungen und Fahrradtouren. Beliebt sind auch geführte Wattwanderungen, zum Beispiel ab Dagebüll oder der Hallig Langeneß. Ein besonders großes und vielfältiges Angebot hält die Hallig Hooge bereit, wo die Ringelganstage am 23. April offiziell eröffnet werden.

Veranstaltungen auch auf dem Festland

Wer nicht auf die Halligen übersetzten möchte, findet an der Küste ebenfalls viele Veranstaltungen rund um den Vogelzug. So bietet etwa die Schutzstation Wattenmeer in Westerhever auf der Halbinsel Eiderstedt unter dem Namen "Faszination Vogelflug" Führungen zu den "Flying Five" an, den fünf typischen Zugvogelarten, die im Frühjahr im Wattenmeer rasten: Alpenstrandläufer, Brandgans, Austernfischer, Silbermöve und Ringelgans. Die Tiere rüsten sich dort für ihren rund 5.000 Kilometer langen Weiterflug nach Nordosteuropa. Dabei müssen sie innerhalb kurzer Zeit große Mengen Nahrung aufnehmen, um die kraftraubende Reise zu überstehen.

Die Ringelganstage finden 2022 bereits zum 25. Mal statt. Organisiert werden sie unter anderem vom NABU Schleswig-Holstein, der Biosphäre Halligen, dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und dem Verein Jordsand.

Stichwort Ringelgans Charakteristisch und namensgebend für Ringelgänse ist ein weißer Ring am Hals im sonst überwiegend dunklen Gefieder der Tiere. Nachdem sie in den 1930er-Jahren fast ausgestorben waren, gelten sie nun nicht mehr als bedrohte Art. Die etwa 60 Zentimeter großen Ringelgänse brüten im Sommer im Westen Sibiriens. Im Frühjahr und im Herbst fliegen sie Tausende Kilometer, um an den Küsten Westeuropas zu überwintern. Dabei erreichen sie Geschwindigkeiten um 90 km/h.

Karte: Nordfriesische Halligen und der Leuchtturm Westerhever

