Wattenmeer: Natur erleben an der Nordsee

Das Wattenmeer ist ein einzigartiger Lebensraum. Tiere und Pflanzen lassen sich am besten bei geführten Wanderungen oder auf Schiffsfahrten entdecken.

Schlick unter den bloßen Füßen, Wind in den Haaren, unendliche Weite - das ist Wattwandern. Das Wattenmeer - seit 2009 Weltnaturerbe - bietet einmalige Naturerlebnisse. Das Watt selbst, die angrenzenden Salzwiesen und Dünen sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Sie müssen Süß- und Salzwasser sowie Nass- und Trockenphasen aushalten und kommen mit den speziellen Bedingungen bestens zurecht.

Die Wattenmeer-Besucherzentren in Cuxhaven und Wilhelmshaven sowie zahlreiche Nationalpark-Häuser in den Urlaubsorten an der Küste informieren über das Schutzgebiet mit seiner einzigartigen biologischen Vielfalt. Am besten lässt sich die Natur erleben, wenn man selbst hinausgeht ins Watt.

Wattwanderung - ein besonderes Erlebnis

Man kann das Watt auf eigene Faust erkunden - das ist allerdings nicht ganz ungefährlich und auf Wattwanderungen mit zertifizierten Führern entdecken und erfahren Besucher mehr. Ob Wattwürmer ausgraben, Muscheln unter dem Schlick aufspüren oder den Grund für die Aufregung vorbeifliegender Vögel erkennen: Zu all diesen Dingen können die Führer viel zu erzählen. Neben den gängigen Führungen in die Weite des Watts gibt es spezielle Wanderungen zu Inseln wie Neuwerk oder zu den Halligen. Über die Veranstaltungen informieren die einzelnen Nationalparks auf ihren Internetseiten.

Schifffahrten zu den Seehundbänken

Im Wattenmeer leben nicht nur Wattwürmer oder Wattschnecken, sondern auch größere Tiere. Rund 26.000 Seehunde tummeln sich an der gesamten Nordseeküste. Allerdings gleiten sie meist unerkannt durch das Meer. Zu beobachten sind sie lediglich auf den Sandbänken.

Beliebt sind Fahrten zu den Seehundbänken, bei denen sich die Schiffe langsam den Sandbänken nähern. In Niedersachsen bieten die Nationalparks sogenannte Erlebnisfahrten an. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Fernglas mitzubringen. Auf manchen Fahrten können Besucher auch beim Seetier- und Krabbenfang zusehen und den Fang untersuchen. Je nach Region steuern die Schiffe Leuchttürme, Vogelinseln oder eine Hallig an.

Wie verhalte ich mich richtig im Watt? An der Nordsee lockt bei Ebbe das Watt zu Spaziergängen. Viele Menschen unterschätzen aber, wie schnell das Wasser bei Flut wieder steigt und zur tödlichen Gefahr wird. Tipps von der DLRG: Gehen Sie nie ganz allein ins Watt, sondern schließen sich einer Gruppe oder einem kundigen Wattführer an.

Wer auf eigene Faust losgeht, sollte sich gut über die Gezeiten informieren: Berechnen Sie genügend Zeit für den Rückweg ein, bevor Sie starten.

Merken Sie sich einen Markierungspunkt auf dem Festland.

Meiden Sie bei auflaufendem Wasser die Nähe von Prielen, denn dort herrscht eine starke Strömung. Auch geübte Schwimmer sollten auf keinen Fall versuchen, einen Priel zu durchschwimmen.

Wattwanderungen sollten nur im Sommer tagsüber und bei ruhigem Wetter und guten Sichtverhältnissen gemacht werden. Ein Aufenthalt bei Dämmerung oder in der Dunkelheit sowie bei Sturm, Gewitter und Nebel ist lebensgefährlich.

Zieht überraschend Nebel auf, sollte man anhand der Fußspuren den Weg zurück zur Küste suchen. Laut und deutlich um Hilfe rufen!

Kegelrobben auf der Helgoländer Düne

Die größte Kegelrobben-Kolonie Deutschlands existiert auf Helgoland. Fachleute des Vereins Jordsand unternehmen Exkursionen zur Helgoländer Düne, wo Naturfreunde Deutschlands größtes Raubtier mit gebührendem Abstand beobachten können. Vereinzelte Seehunde und Kegelrobben kann man auch an der Ostseeküste entdecken, jedoch ist die Population dort sehr klein.

