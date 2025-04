Naturereignis im Wattenmeer: Die Ringelgänse sind im Anflug Stand: 09.04.2025 11:27 Uhr Im April und Mai rasten bis zu 80.000 Ringelgänse vor ihrem Weiterflug in die Arktis an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Nordfriesland feiert das Naturereignis ab 12. April mit den Ringelganstagen.

Auf den Halligen, Inseln und entlang der Festlandküste tanken die großen Vögel Energie. Vor ihnen liegen noch etwa 5.000 Kilometer Flug, bis sie ihre Brutgebiete an der Eismeerküste erreichen. Allein auf den Halligen sind Zehntausende der Zugvögel zu beobachten. Die großen Salzwiesen dort sind ideale Futterplätze für die Zugvögel.

Wattwanderungen und Radtouren

Nordfriesland feiert das alljährliche Naturschauspiel traditionell mit den Ringelganstagen. Sie beginnen dieses Jahr am 12. April und enden am 11. Mai 2025. Auf dem Programm stehen rund 130 Veranstaltungen, darunter Exkursionen ins Watt, vogelkundliche Führungen, Radtouren, naturkundliche Spaziergänge, Vorträge und Schiffsausflüge. Ein besonders großes und vielfältiges Angebot hält die Hallig Hooge bereit, wo die Ringelganstage offiziell eröffnet werden.

Veranstaltungen an zahlreichen Orten auch auf dem Festland

Auch auf der Hallig Langeneß, am Rantumbecken auf Sylt sowie entlang der Küste finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Beliebt sind Wattwanderungen, etwa von Dagebüll zur Hallig Oland oder von Nordstrand zur Vogelhallig Südfall. Mehrere Vogelführungen richten sich an Einsteiger, die zunächst die Grundlagen der Vogelbeobachtung und -bestimmung kennenlernen möchten.



Wattenmeer: Hotspot des Vogelzugs

Im Wattenmeer laufen die Flugrouten zahlreicher Zugvögel zusammen, es ist eines der vogelreichsten Gebiete der Erde - alljährlich halten sich dort rund zwölf Millionen Tiere auf. Um ihre kraftraubenden Reisen zu überstehen, müssen sie innerhalb kurzer Zeit große Mengen Nahrung aufnehmen. Im Watt finden sie davon reichlich - etwa Muscheln, Krebse, Würmer oder Fische.

Nachdem sie die Nordseeküste verlassen haben, legen die Ringelgänse auf ihrem Weg in die Arktis nur einen einzigen weiteren Zwischenstopp am Weißen Meer in Nordrussland ein. Für die Strecke dorthin benötigen sie etwa 26 Stunden und fliegen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern.

Organisiert werden die Ringelganstage unter anderem vom Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, dem NABU Schleswig-Holstein, dem WWF, der Biosphäre Halligen und dem Verein Jordsand.

Stichwort Ringelgans Charakteristisch und namensgebend für Ringelgänse ist ein weißer Ring am Hals im sonst überwiegend dunklen Gefieder der Tiere. Nachdem sie in den 1930er-Jahren fast ausgestorben waren, gelten sie nun nicht mehr als bedrohte Art. Die etwa 60 Zentimeter großen Gänse brüten im Sommer im Westen Sibiriens. Im Frühjahr und im Herbst fliegen sie Tausende Kilometer, um an den Küsten Westeuropas zu überwintern. Dabei erreichen sie Durchschnittsgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern.

