Mit dem Elbe-Radwanderbus zur Radtour an die Elbe Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr Die Region südlich der Elbe ist ideal zum Radfahren. Wer Strecken abkürzen möchte, kann den Radwanderbus nutzen. Er fährt an Wochenenden in der Saison zwischen Hamburg und der Elbmündung.

Das Alte und das Kehdinger Land südlich der Elbe sind bei Radfahrern beliebt. Mit dem Elbe-Radwanderbus lassen sich Touren dort besonders einfach organisieren. Die Busse mit Fahrradanhänger verkehren von Mai bis Ende September an Wochenenden und Feiertagen mehrmals täglich parallel zum Elberadweg: Linie 1 fährt von Balje an der Elbmündung über Freiburg, Wischhafen und Drochtersen nach Stade. Linie 2 verkehrt zwischen Stade und Hamburg-Finkenwerder beziehungsweise Buxtehude und hält in touristisch attraktiven Orten im Alten Land wie Grünendeich und Jork.

Gute Anbindung an Fähren und Bahn

Radfahrer können ihre Tour an jedem Ort an der Route beginnen oder beenden und in Stade von der Linie 1 in die Linie 2 umsteigen. Dort bestehen auch Anschlüsse an Regionalzüge und die S-Bahn von und nach Hamburg und Cuxhaven.

Außerdem bieten sich in Grünendeich und in Wischhafen Möglichkeiten, mit Fähren nach Schulau (Wedel) beziehungsweise nach Glückstadt über die Elbe zu setzen. In Finkenwerder kann man in die HADAG-Fähren der Linien 62 und 64 umsteigen und zu den Hamburger Landungsbrücken oder nach Teufelsbrück fahren.

Ideal für längere Touren

Der Bus ist ideal für alle, die eine Tagestour im Alten Land oder an der Elbe unternehmen oder eine Teilstrecke des Elberadwegs befahren wollen. Tickets sind direkt im Bus erhältlich, es gelten die Tarife des HVV, auch das Deutschlandticket ist in den Bussen gültig. Reservierungen sind nicht möglich. Weitere Informationen sowie Fahrpläne und Tourenvorschläge finden sich auf der Website des Radwanderbusses.

