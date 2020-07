Stand: 19.09.2019 09:00 Uhr - mareTV

Butjadingen: Grüne Halbinsel am Watt

Zum Wasser ist es auf Butjadingen nie weit: Die Halbinsel liegt zwischen Nordsee, Jadebusen und Weser. Es ist ein ruhiger, grüner Landstrich, etwas abseits der bekannten Tourismuspfade an der niedersächsischen Nordseeküste. Dennoch oder gerade deswegen schätzen Urlauber im Sommer die Strände von Nordseebädern wie Tossens und Burhave.

Burhave ist auch Verwaltungssitz und größter Ortsteil der Gemeinde Butjadingen, eines Zusammenschlusses von mehr als zehn kleinen Orten. Sie tragen so romantisch klingende Namen wie Ruhwarden, Waddens oder Fedderwardersiel. Bunte Krabbenkutter, die dort im Hafen liegen, sorgen für eine malerische Kulisse.

Entdeckertouren am Wattenmeer

Die Nordsee vor Butjadingen gehört zum Weltnaturerbe Nationalpark Wattenmeer. Besucher können diese einzigartige Landschaft auf einem Naturentdeckungspfad mit 17 Stationen kennenlernen. Der Weg beginnt und endet am Nationalparkhaus Museum Fedderwardersiel, das in zwei Gebäuden eines ehemaligen Zollamtes am Hafen in Fedderwardersiel untergebracht ist. Dort erläutert ein Gezeiten-Modell, wie Ebbe und Flut die Landschaft verändern.

Mit dem Rad unterwegs

Wer sich auf der Halbinsel umsehen möchte, fährt am besten mit dem Rad. Ein rund 250 Kilometer langes Wegenetz erschließt alle Teile Butjadingens und führt auch in den Westen zum Nordseebad Tossens. Von dort reicht der Blick über den Jadebusen bis nach Wilhelmshaven. Tossens selbst lockt mit einer Strandallee. Bei schlechtem Wetter bietet sich ein Besuch in der subtropischen Badelandschaft hinter Glas an. Wer mit Zelt oder Caravan anreist, kann auf Campingplätzen bei Tossens, Eckwarden und Burhave sein Urlaubsquartier direkt am Deich aufschlagen.

Von der Insel zur Halbinsel

Die Küsten der Halbinsel wurden im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder von schweren Sturmfluten getroffen. Tausende Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Naturgewalten veränderten die Landschaft und die ehemalige Insel Butjadingen bekam Kontakt mit dem Festland. Heute ist die Grenzlinie nicht mehr eindeutig zu bestimmen.

Ausflüge nach Nordenham und zur Seefelder Mühle

Wie die Gebiete weiter südlich gehört Butjadingen zum Landkreis Wesermarsch. Die Menschen auf der dünn besiedelten Halbinsel leben überwiegend von Tourismus und Landwirtschaft. In den vergangenen Jahren wuchs außerdem die Zahl der Windkrafträder, die inzwischen an vielen Stellen die Silhouette der flachen Landschaft prägen. Das wirtschaftliche Zentrum der Region ist Nordenham an der Wesermündung. Für Urlauber bietet die 27.000-Einwohner-Stadt mit Fußgängerzone, großem Freizeitbad und Wochenmarkt (Dienstag und Freitag, 7.00 bis 13.00 Uhr) nicht nur bei regnerischem Wetter eine willkommene Abwechslung zum Strandleben.

Etwas weiter südwestlich lädt die Seefelder Mühle zu einem Besuch ein. Das Kulturzentrum bietet ein breites Programm mit Musik, Theater, Film und bildender Kunst. Beliebt ist dort auch der Landfrauenmarkt, auf dem an jedem ersten Sonntag im Monat Bauern aus der Region ihre frischen Produkte anbieten.

Karte: Halbinsel Butjadingen

