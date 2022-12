Weltall und Natur erleben in der Nossentiner/Schwinzer Heide Stand: 16.12.2022 11:18 Uhr Dutzende Seen, seltene Pflanzen und scheue Tiere: Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide in einer dünn besiedelten Region Mecklenburgs bietet viele Naturerlebnisse. Eine Besonderheit ist der Sternenpark.

Im Bundesdurchschnitt leben 230 Menschen auf einem Quadratkilometer Fläche, im Herzen Mecklenburgs, im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide sind es nur neun. Reizvoll ist das dünn besiedelte Revier mit seinen vielen Rad-, Reit- und Wanderwegen zu jeder Jahreszeit. Besonders für Tierfreunde gibt es viel zu entdecken, denn wo wenige Menschen leben, gibt es viele Tiere und die Natur kann sich ungestört ausbreiten.

Wandern in unberührter Natur

Der Naturpark erstreckt sich über fast 360 Quadratkilometer, gehört zur Mecklenburgischen Seenplatte und kann selbst mit 60 Seen aufwarten. Auf mehr als 50 Prozent der Parkfläche wächst Wald. Bei ausgedehnten Spaziergängen oder Radtouren durch die Natur lassen sich mit etwas Glück Seeadler, Rohrdommel, fleischfressender Sonnentau und viele andere seltene Tier- und Pflanzenarten beobachten. Einen Überblick bietet der "Moorochse", der größte Aussichtsturm des Naturparks am Nordufer des Plauer Sees. Der Weg dorthin führt über einen Holzsteg durch mooriges Gebiet.

Sternenpark: Blick ins Weltall

Sternenbilder entdecken, die Milchstraße mit ihren mehr als 100 Milliarden Sternen und Planeten bewundern, eine Sternschnuppe sichten - dafür bietet die Nossentiner/Schwinzer Heide ideale Voraussetzungen. Die Region ist nämlich nicht nur eine der dünn besiedeltsten Deutschlands, sondern auch eine der dunkelsten. Zehn Punkte wurden im Naturpark eigens dafür eingerichtet, um den Sternenhimmel zu beobachten - jeder mit einer Doppelliege und vielen Informationen. Derzeit läuft eine Bewerbung der Region bei der International Dark-Sky Association, um sich offiziell als "Sternenpark" zertifizieren zu lassen.

Info-Zentrum mit Mitmachausstellung und Ausflusprogramm

Wer mehr über die Natur der Region erfahren möchte, kann dem Kultur- und Informationszentrum des Naturparks im Karower Meiler am Nordwestufer des Plauer Sees einen Besuch abstatten. Spielerisch können Kinder wie Erwachsene dort die Tiere und Pflanzen des Naturparks kennenlernen. Ein Computer etwa kennt die Stimmen der einheimischen Vögel und spielt sie auf Knopfdruck ab. Das Zentrum bietet zudem ein umfangreiches Programm mit Wanderungen und Radtouren an. Wer sich für die Sternenbeobachtung interessiert, kann Ferngläser und Informationsmaterial für den nächtlichen Ausflug ausleihen.

Im Naturpark selbst informieren mehr als 600 Schautafeln über die Natur und die Dörfer der Region, geben Auskunft zu einzelnen Baumarten oder weisen auf Lehrpfade hin. Knapp 20 Prozent der Fläche des Naturparks sind Naturschutzgebiete.

Wilde Rinder am Jabelschen See

Im Osten des Naturparks, auf einer Halbinsel am Jabelschen See, treffen Besucher auf eine Tierart, die heute in freier Wildbahn nicht mehr anzutreffen ist: der Wisent. Bis zu 40 der Wildrinder leben dort in dem Reservat Dammerower Werder. Die Tiere sind nicht besonders scheu und lassen sich gut beobachten. Für Besucher gehört die Fütterung der imposanten Vierbeiner in den Schaugehegen um 11 und 15 Uhr zu einem der Höhepunkte. Wer dem Reservat im Frühjahr einen Besuch abstattet, kann mit etwas Glück sogar die Geburt eines jungen Wisents miterleben. Als die Wisentzucht auf dem Damerower Werder 1957 begann, waren die Tiere fast ausgestorben. Inzwischen werden dort pro Jahr etwa zehn Kälber geboren. Neben Wisenten lebt in dem Park auch Rotwild in einem eigenen Gatter. Ein Walderlebnispfad bietet zahlreiche lehrreiche Stationen.

Blick in die Geschichte

Nicht nur die Natur, sondern auch die Kulturgeschichte der Region lässt sich in der Nossentiner/Schwinzer Heide erkunden. Viele Dörfer der Gegend gibt es seit dem 13. Jahrhundert und noch heute finden sich Bauwerke aus jener Zeit. Dazu gehört auch das Dobbertiner Kloster, das um 1220 errichtet wurde. Im 17. Jahrhundert änderte sich die Lebenssituation vieler Menschen in der Region. Aus ehemals freien Bauern wurden Tagelöhner, die für Gutsherren arbeiteten. Später bestimmten Glashütten, Teeröfen und Ziegeleien das Leben der Menschen.

Aus Holz wird Teer

Neben den Guts- und Bauerndörfern gibt es noch Siedlungen, die aus der Zeit der Glasverhüttung und Teerschwelerei stammen. In der waldreichen Gegend wurden unzählige Bäume gerodet, um Boden für den Ackerbau zu gewinnen. Das Holz wurde in sogenannten Teerschwelern zu Holzteer, etwa für den Schiffbau und die Fischerei, sowie zu Holzkohle verarbeitet. In Glashütten und Wohnhäusern wurde damit geheizt. Im 20. Jahrhundert verlor der Holzteer durch günstigere, industriell gewonnene Teerprodukte seine Absatzmärkte, sodass der letzte Teerofen 1952 geschlossen wurde. Trotzdem können sich Besucher noch immer ein Bild von der Funktionsweise machen. In Sparow entstand in den 90er-Jahren basierend auf alten Plänen ein neuer Ofen, der größte aktive Teerofen in Europa.

