Stand: 26.06.2020 09:26 Uhr - NDR Plus

Plau am See: Reizvolles Städtchen am Wasser

Eingebettet zwischen Wäldern, Wiesen und Wasser liegt Plau am Westufer des gleichnamigen Sees an der Mecklenburgischen Seenplatte. Bei einem Spaziergang durch die Gassen rund um den Markt mit dem schönen Backstein-Rathaus treffen Besucher auf viele gut erhaltene Fachwerk- und Ziegelhäuser. Markantestes Gebäude ist die Stadtkirche St. Marien. Es lohnt sich, ihren Turm zu besteigen, denn von dort schweift der Blick weit über die Stadt hinaus.

Ausflug nach Plau am See Ausflugstipps – Entdecke den Norden - 26.06.2020 07:30 Uhr Autor/in: Kathrin Weber Angeln, schwimmen, Boot fahren oder die Natur rund um den See mit dem Rad erkunden: Der drittgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern ist ein vielfältiges Ausflugsziel.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Bootstouren über die Müritz-Elde-Wasserstraße

Plau liegt nicht nur am drittgrößten See Mecklenburg-Vorpommerns, sondern auch an einem Fluss - der Elde. Die Müritz-Elde-Wasserstraße verbindet den Plauer See in östlicher Richtung mit der Müritz, in südwestlicher mit der Elbe und macht die Stadt zu einem attraktiven Rastplatz für Bootstouristen. Es gibt mehrere Liegeplätze an der Elde und einen Hafen am See.

Spaziergang auf der Uferpromenade der Elde

Die Elde fließt durch die Altstadt und eignet sich gut für einen Spaziergang auf der schönen Uferpromenade. Ein guter Startpunkt ist die sogenannte Hühnerleiter an der Schleuse. Die Fußgängerbrücke ist ideal, um bei einer Schleusung zuzuschauen.

Etwa 500 Meter weiter in Richtung See liegt das Wahrzeichen Plaus - die blaue Hubbrücke. Sie ist mehr als 100 Jahre alt und ein technisches Denkmal, aber noch immer in Betrieb. Wenn Schiffe passieren möchten, kann sie etwa 1,60 Meter hochgefahren werden.

Von der Hubbrücke führt der Spaziergang weiter an der Elde entlang zum See. Am Ende der Promenade steht ein moderner Leuchtturm mit Aussichtsplattform.

Schwimmen, paddeln und Vögel beobachten

Der knapp 39 Quadratkilometer große Plauer See bietet beste Bedingungen für Wassersport wie Rudern, Paddeln, Surfen, Segeln und Tauchen. Zahlreiche Anbieter verleihen Kanus, Motor- oder Segelboote und bieten geführte Touren zu den schönsten Stellen des Sees an. Am Ufer verteilen sich außerdem zahlreiche Badestellen, die Wasserqualität ist in der Regel sehr gut. Das schätzen auch Angler, die im Plauer See unter anderem Hechten nachstellen.

An dem breiten, naturnahen Ufer mit ruhigen Buchten fühlen sich auch viele, teils seltene Vögel wohl. Wer etwa Kormorane, Fischadler und Rohrdommel beobachten möchte, sollte einen Abstecher zum Aussichtsturm Moorochse am Nordufer des Sees machen.

Mit dem Rad um den See

Als Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen ist Plau ebenfalls gut geeignet. Ein etwa 55 Kilometer langer Rundweg verläuft einmal um den größtenteils unverbauten See. Am West- und Nordufer führt ein Abschnitt des Elbe-Müritz-Radwegs entlang. Ein zehn Kilometer langer Rundwanderweg verbindet die schönsten Plätze im Naturschutzgebiet Plauer Stadtwald. Vom südlichsten Ausläufer des Sees lohnt sich ein Abstecher zum Bärenwald nahe der Ortschaft Stuer.

Karte: Markante Punkte in Plau am See

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | Ausflugstipps – Entdecke den Norden | 26.09.2020 | 07:30 Uhr