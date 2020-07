Stand: 28.07.2020 17:35 Uhr - NDR Plus

Von See zu See: Radtour von Plau nach Waren

Wald, Heideflächen und viel Wasser: Wer an der Mecklenburgische Seenplatte unterwegs ist, kann an fast jeder Ecke die idyllische Landschaft genießen. Besonders gut lässt sich die herrliche Natur der Gegend mit dem Rad erkunden - zum Beispiel bei einer gut 60 Kilometer langen Tour von Plau am See bis Waren an der Müritz. Trainierte Radwanderer können die Strecke spielend an einem Tag bewältigen, Gelegenheitsradler sollten eventuell eine Übernachtung einplanen - beispielsweise auf halber Strecke in Malchow.

Plau am See - Türme mit Weitblick

Ausgangspunkt der Radtour ist Plau am See. Vor dem Start lohnt sich ein Gang durch die schmalen Gassen rund um den Markt und ein Aufstieg zum Turm der St. Marienkirche oder auf den Burgturm. Von dort schweift der Blick über den Ort und den See. Die Radtour startet am westlichen Seeufer auf dem Elbe-Müritz Rundweg Richtung Norden.

Weitere Informationen Plau am See: Reizvolles Städtchen am Wasser Dichte Wälder, grüne Wiesen, viel Wasser: Plau liegt schön eingebettet am gleichnamigen See in Mecklenburg. Ein attraktives Ausflugsziel für Naturfreunde und Wassersportler. mehr

Entlang des Elbe-Müritz Rundweg nach Alt Schwerin

Der flache, asphaltierte Weg verläuft zunächst in Seenähe entlang, dann neben einer Landstraße vorbei an Feldern und Wiesen. Nach etwa zehn Kilometern geht es rechts weiter - vorbei an der Naturparkverwaltung Nossentiner/Schwinzer Heide und teilweise direkt am See entlang - nach Alt Schwerin. Hier lohnt ein Besuch im Freilicht- und Landwirtschaftsmuseum Agroneum.

Malchow mit Altstadt-Insel im See

Von Alt Schwerin führt die Strecke am Rande der Schwinzer Heide entlang weiter nach Malchow. Gut die Hälfte der Tour ist nun geschafft, Zeit für eine Pause oder einen längeren Stopp. Das hübsche Städtchen besticht durch seine besondere Lage, die Altstadt ist eine Insel im Malchower See - mit dem Festland durch eine Drehrücke und einen Damm verbunden.

Weitere Informationen Malchow: Inselstadt zwischen zwei Seen Malerisch liegt Malchow zwischen Fleesensee und Plauer See. Doch es gibt in der Stadt mehr als nur Wasser zu entdecken: etwa eine historische Klosteranlage und ein DDR-Museum. mehr

Entlang am Müritzufer zum Schloss Klink

Der zweite Teil der Tour führt von Malchow in östlicher Richtung durch eine weite offene Landschaft zum Westufer der Müritz. Dort stoßen die Radfahrer wieder auf den Elbe-Müritz Radweg. Nun geht es immer am See entlang Richtung Norden. Wer in den Sommermonaten unterwegs ist, kann eine der Badestellen am Müritzufer für ein erfrischendes Bad nutzen. Ein Stopp lohnt sich auch in dem Ort Klink mit seinem schönen Schloss. Von dort sind es noch etwa acht Kilometer bis zum Ziel.

Waren - Tor zum Müritz-Nationalpark

Waren ist das touristische Zentrum der Müritz-Region. Dort können die Radfahrer ihre Tour bei einem Bummel am Hafen und durch die Altstadt ausklingen lassen oder den Radurlaub verlängern - etwa mit einer Fahrt durch den angrenzenden Müritz-Nationalpark.

Weitere Informationen Waren: Willkommen an der Müritz Ob Segeltörn oder Kanutour: Waren ist ein idealer Urlaubsort für Wassersportler und Naturfreunde. Lohnend sind auch die Altstadt und das Naturerlebniszentrum Müritzeum. mehr

Karte: Von Plau am See nach Waren (grober Streckenverlauf)

Audio 02:46 NDR Plus Plau am See: Natur und Wassersport NDR Plus Angeln, schwimmen, Boot fahren oder die Natur rund um den See mit dem Rad erkunden: Der drittgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern ist ein vielfältiges Ausflugsziel. Audio (02:46 min)

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | Ausflugstipps – Entdecke den Norden | 26.06.2020 | 07:30 Uhr