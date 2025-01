Tollensesee: Baden und Wassersport in reizvoller Natur Stand: 07.01.2025 16:50 Uhr Südlich von Neubrandenburg genoss schon der Dichter Theodor Fontane den Blick aufs Wasser. Noch immer lockt der Tollensesee mit malerischer Landschaft, bester Wasserqualität und mehreren Badestellen.

Der gut zehn Kilometer lange und zweieinhalb Kilometer breite Tollensesee liegt im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns und gehört zu den zehn größten Gewässern des Landes. Umgeben ist er von einer hügligen Waldlandschaft, meist säumen Bäume und Schilf das weitgehend unverbaute Ufer. Seit vielen Jahren weht die Blaue Flagge über dem Strand und bescheinigt eine ausgezeichnete Wasserqualität.

Den See mit Rad und Schiff erkunden

Wassersportler finden am Tollensesee gute Bedingungen vor. Am Nordufer befinden sich mehrere Wassersportzentren mit Jachthäfen, Segel-, Ruder- und Kanusportvereinen. An einigen Badestellen, etwa in Neubrandenburg im Strandbad Broda, am Campingplatz Gatsch Eck am Westufer und in Wustrow im Süden, kann man Ruder- und Tretboote mieten. Um den See herum führt ein ausgebauter, etwa 35 Kilometer langer Rundweg, der bei schönem Wetter zu Radtouren einlädt und einen traumhaften Blick über den See und die umliegenden Hügel bietet. Eine weitere Möglichkeit, den See zu erkunden, sind Linien- und Ausflugsfahrten mit Fahrgastschiffen.

Mehrere Badestellen rund um den See

Im Sommer ist der See ideal zum Baden, es gibt acht ausgewiesene Badestellen, einige bieten eine Badeaufsicht, Gastronomie und Spielmöglichkeiten für Kinder. Beliebt ist das Augustabad in Neubrandenburg mit Sandstrand, Rasenflächen, schattigen Plätzchen unter Bäumen und Restaurant. Der Eintritt ist kostenlos, Gäste zahlen bei Bedarf nur für Schließfächer oder Spielgeräteverleih eine Gebühr. Bademeister wachen über die Sicherheit der Gäste.

