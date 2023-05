Badestellen in MV: Wasserqualität bleibt auf hohem Niveau Stand: 16.05.2023 17:05 Uhr Urlauber und Einheimische können in Mecklenburg-Vorpommern fast überall unbeschwert in die Badesaison starten. Die Badewasserqualität an Küsten und Seen wird überwiegend als gut bis sehr gut eingeschätzt.

In Mecklenburg-Vorpommern kann aus Sicht der Gesundheitsämter gefahrlos gebadet werden. Mehr als jeder zehnten der regelmäßig überwachten Badestellen im Land wird eine gute bis sehr gute Wasserqualität bescheinigt. Fast überall an den 493 Badestellen an Ostsee, Binnenseen oder Flüssen könnten sich Wasserbegeisterte unbedenklich in die Fluten stürzen, versicherte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin. Bei der Vorstellung der aktuellen Badewasserkarte betonte sie, die Sauberkeit der Gewässer sei weiterhin ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Mecklenburg-Vorpommern - als attraktiven Urlaubs- und Lebensort.

Weitere Informationen Die Badewasserkarte für MV Übersichtskarte der Wasserqualität an den Badestellen Mecklenburg-Vorpommerns. extern

Drei Badestellen aus Hygienegründen gesperrt

An diesem Wochenende wird laut Drese die Badesaison im Nordosten offiziell eröffnet. An ausgewählten Stränden sind dann auch erste Rettungstürme besetzt. Die Gesundheitsministerin riet, sich vor dem Strandbesuch auf der elektronischen Badewasserkarte oder mit der Handy-App über die jeweilige Wassergüte und die Serviceangebote zu informieren.

Aktuell sind landesweit drei Badestellen aus hygienischen Gründen gesperrt. Die Gesundheitsämter überwachen 331 Badestellen an Seen, 155 an der Ostsee und sieben an Flüssen, hieß es. Zwischen dem 20. Mai und dem 10. September werden demnach regelmäßig Proben entnommen und mikrobiell untersucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.05.2023 | 16:00 Uhr