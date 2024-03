Warnemündes Natur auf Thalasso-Wegen entdecken Stand: 25.01.2024 14:59 Uhr Bei Warnemünde liegen Ostseestrand und Wald unmittelbar nebeneinander. Auf verschiedenen Thalasso-Kurwegen können Urlauber durch beide Landschaften wandern und ihrer Gesundheit Gutes tun.

Thalasso bezeichnet die Behandlung von Krankheiten mit Meeresluft, Meerwasser, Sonne und Sand - das geht am besten direkt an der Küste. Das Seebad Warnemünde, ein Stadtteil von Rostock, bietet nicht nur viel Strand und viel Meeresluft, sondern auch einen Wald direkt an der Küste - ideal für ausgedehnte Spaziergänge und damit für ein spezielles Angebot: Thalasso-Kurwege.

Steilküste Stoltera und Rostocker Heide erwandern

Rund um Warnemünde gibt es zehn dieser ausgeschilderten Wege mit Längen von 3,7 bis 16,7 Kilometern, außerdem einen 1,6 Kilometer langen barrierefreien Weg. Die Thalasso-Kurwege führen teils am Strand entlang, teils durch die Rostocker Heide östlich der Warnow-Mündung oder den Küstenwald Stoltera westlich des Seebads.

Die Touren verbinden das Gehen auf Sand an der frischen Meeresluft mit Bewegung auf Waldboden und in Waldluft. Das soll das Immunsystem stärken und sich positiv auf Atemwege, Haut und Stoffwechsel positiv auaswirken.

Audiotouren als Begleiter

Um den gewünschten Effekt zu verstärken und die Wanderungen kurzweilig zu halten, gibt es zu fast allen Strecken jeweils eine Audiotour. Sie kann kostenlos auf das Smartphone geladen werden. Neben einer Wegbeschreibung erfährt man Wissenswertes zu den jeweiligen landschaftlichen Besonderheiten der Strecken. Zusätzlich gibt es Vorschläge für Atem- und Bewegungsübungen.

