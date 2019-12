Stand: 15.12.2019 13:18 Uhr

Wismars Seeleute starten zur Lichterfahrt

Im Alten Hafen Wismar wird seit 15 Jahren immer am dritten Adventssonntag die Seemannsweihnacht gefeiert. Mit einer Lichterfahrt in der Wismarbucht bedanken sich die Fischer traditionell für ihren Fang in diesem Jahr. Zuvor wird wie immer an den überlieferten Brauch der Fischer, den Erntedank auf See, erinnert. Pastorin Antje Exner von der Kirchengemeinde St. Nikolai wird eine Andacht auf der Poeler Kogge "Wissemara" halten.

Schiffe fahren bei Einbruch der Dunkelheit auf die Ostsee hinaus

Anschließend bekommen alle Schiffseigner in einer Prozession an der Pier ein Segenslicht überreicht. Voraussichtlich 13 Schiffe werden bei Einbruch der Dunkelheit mit Lichtern geschmückt auf die Ostsee hinausfahren - darunter Fischkutter, Seenotretter, Fahrgastschiffe und Traditionsschiffe. Am frühen Abend kehrt der Schiffskorso dann zurück.

Kleiner Weihnachtsmarkt am Thormann-Speicher

Währenddessen gibt es am Thormann-Speicher einen kleinen Weihnachtsmarkt, etwa 6.000 Besucher werden erwartet. Dort haben verschiedene Vereine ihre Stände aufgebaut. Die Erlöse aus den Verkäufen sollen sozialen Zwecken in der Stadt zugute kommen.

Wiederentdeckte Tradition

Die Seemannsweihnacht war vor 15 Jahren wiederbelebt worden. Zuvor hatte ein stadtgeschichtlich interessierter Einwohner in Archiven entdeckt, dass in früheren Zeiten die Wismarer Fischer bei ihrer letzten Ausfahrt vor Weihnachten Fackeln gesetzt hatten.

