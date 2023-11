Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern 2023 Stand: 08.11.2023 16:21 Uhr Vom kleinen Dorfbasar bis zu großen Märkten in den Städten: In Mecklenburg-Vorpommern öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Besonders früh dran ist Stralsund. Dort beginnt der Markt dieses Jahr bereits am 20. November.

Ein Überblick über einige der größeren Märkte sowie Tipps für stimmungsvolle kleine Märkte, die einen Ausflug aufs Land lohnen. Die Auswahl wird laufend ergänzt.

Rostocker Weihnachtsmarkt: Der größte im Norden

Der Weihnachtsmarkt in Rostock bietet auch dieses Jahr wieder zahlreiche Attraktionen. Dazu zählen neben einer Schlemmermeile und einem Märchenwald unter anderem ein Riesenrad, ein Weihnachtsrummel mit Fahrgeschäften und eine große begehbare Weihnachtspyramide mit Aussichtsplattform und Café.

Wo: Fußgängerzone Kröpeliner Straße, Neuer Markt und Vorplatz Kröpeliner Tor

Termin: 27. November bis 22. Dezember 2023

Öffnungszeiten: Mo-Do 11-20 Uhr, Fr und Sa 11-21.30 Uhr, So 11.30-20 Uhr

Weihnachtsmarkt Schwerin

Zahlreiche Stände ziehen sich auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt durch die festlich beleuchtete Altstadt. Attraktionen sind unter anderem ein Riesenrad sowie Märchenhütten und ein Bastel- und Erlebniszelt für Kinder. Am Pfaffenteich können Gäste ein paar Runden auf einer Eislaufbahn ziehen.

Wo: Altstädtischer Markt, Alter Posthof, Pfaffenteich und Mecklenburgstraße

Termin: 27. November bis 30. Dezember, 24.+25.+31.12. geschlossen

Öffnungszeiten: So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-21 Uhr, Eisbahn bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt in Stralsund schon ab 20. November

Bereits ab dem 20. November stimmen die drei Weihnachtsmärkte in Stralsund auf den Advent ein. Allerdings soll es bis zur offiziellen Eröffnung am 27. November etwas ruhiger zugehen, ohne Musik und weihnachtliche Beleuchtung. Am Alten Markt erwartet die Besucher ein weihnachtliches Hüttendorf mit Kinderkarussell. Neu ist ein Kulturzelt. Am Neuen Markt locken auf dem Weihnachtsrummel Fahrgeschäfte, Tombola, Wurf- und Schießbuden. Im gotischen Rathausgewölbe finden sich Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, Keramik, Schmuck und weitere Geschenkideen an weihnachtlich dekorierten Ständen. Kinder können sich dort auf Besuche des Weihnachtsmanns und einer Märchenoma freuen.

Wo: Alter Markt, Neuer Markt, Rathauskeller

Termin: Wintermarkt 20. November bis 31. Dezember 2023, (Totensonntag geschlossen), offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 27. November, Neuer Markt und Rathauskeller nur bis 22. Dezember geöffnet

Öffnungszeiten: So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 23.12. sowie 27.-31.12. erst ab 12 Uhr, 26.12. ab 14 Uhr, Rathauskeller jeweils nur bis 19 Uhr, So erst ab 11.30 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

Neubrandenburg: Traditioneller Weberglockenmarkt

Rund um einen großen Weihnachtsbaum bieten Händler auf dem Weberplatz und in der Turmstraße Kunsthandwerk, Kulinarisches und Regionales an. Für Unterhaltung sorgen eine überdachte Eislaufbahn, mehrere Fahrgeschäfte und Live-Musik. Der Name Weberglockenmarkt geht übrigens auf die Geschichte von der Heimkehr des Wollwebers Matthias Gerling zurück, der sich einst im Schneesturm verirrte und dem die Glocken der Neubrandenburger Marienkirche den Weg nach Hause wiesen.

Wo: Marktplatz, Turmstraße

Termin: 28. November bis 21. Dezember 2023

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20.30 Uhr, Fr+Sa bis 21.30 Uhr, So 11.30-20.30 Uhr

Wismar: Weihnachtsdorf und Wintermarkt

Zur Adventszeit verwandelt sich der Wismarer Marktplatz in ein großes Weihnachtsdorf mit festlich dekorierten Buden im Schweden-Stil und einer riesigen Tanne. Traditionell kommt der Weihnachtsmann am ersten Adventssonnabend (2. Dezember) mit der Poeler Kogge am Alten Hafen an und fährt in seiner Pferdekutsche zum Marktplatz, um dort um 14 Uhr den Markt feierlich zu eröffnen. Am Alten Hafen selbst findet ein Wintermarkt statt. Eine besondere Attraktion ist die traditionelle Seemannsweihnacht (17. Dezember, ab 14 Uhr), bei der die weihnachtlich geschmückten Schiffe die Saison mit einer abendlichen Lichterfahrt auf die Wismarbucht beenden. In der Kirche Sankt Georgen öffnet am dritten Adventswochenende ein Kunstmarkt mit Arbeiten regionaler Künstler und Kunsthandwerker.

Wo: Marktplatz und Alter Hafen

Termine: 27. November bis 21. Dezember 2023

Öffnungszeiten am Marktplatz: So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa bis 21 Uhr

Öffnungszeiten am Alten Hafen: Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa bis 22 Uhr, So bis 20 Uhr

Kunstmarkt Sankt Georgen: 15. bis 17. Dezember, Fr 15-18 Uhr, Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr

Weitere Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern

Neben den großen Märkten öffnen traditionell mehrere kleinere Weihnachtsmärkte in den verschiedenen Regionen ihre Türen. Dort geht es meist beschaulicher zu. Eine Auswahl.

Westliches Mecklenburg

Güstrow (vor dem Rathaus), kleiner familiärer Markt mit Bühne, regionalen Produkten, Weihnachtsbaum und Lagerfeuer, 8. bis 17. Dezember, jeweils ab 10 Uhr

(vor dem Rathaus), kleiner familiärer Markt mit Bühne, regionalen Produkten, Weihnachtsbaum und Lagerfeuer, 8. bis 17. Dezember, jeweils ab 10 Uhr Neustadt-Glewe (Burg), Weihnachtsmarkt im Burghof mit Kunsthandwerk, Bastelaktionen, großer Modelleisenbahn-Ausstellung, Traumzauber-Hexe und Feuershow, 9.+10. Dezember, Sa 11-22, So 11-18 Uhr

(Burg), Weihnachtsmarkt im Burghof mit Kunsthandwerk, Bastelaktionen, großer Modelleisenbahn-Ausstellung, Traumzauber-Hexe und Feuershow, 9.+10. Dezember, Sa 11-22, So 11-18 Uhr Parchim (in und um die Marienkirche, Pfarrhof und Pfarrhaus), Musik- und Theaterprogramm in der Kirche, Handarbeits-Basar im Turmraum, 8. bis 10. Dezember, Fr 15-19, Sa 11-19, So 11-17 Uhr. Eisbahn auf dem Schuhmarkt (1. Dezember bis kurz nach dem Jahreswechsel)

(in und um die Marienkirche, Pfarrhof und Pfarrhaus), Musik- und Theaterprogramm in der Kirche, Handarbeits-Basar im Turmraum, 8. bis 10. Dezember, Fr 15-19, Sa 11-19, So 11-17 Uhr. Eisbahn auf dem Schuhmarkt (1. Dezember bis kurz nach dem Jahreswechsel) Schwerin (Freilichtmuseum Mueß), Weihnachtsmarkt "Wintersonnenwerke" mit Kunsthandwerk, Märchenerzählungen, Punsch und Leckereien, 16.+17. Dezember, Sa 11-19, So 10-17 Uhr

(Freilichtmuseum Mueß), Weihnachtsmarkt "Wintersonnenwerke" mit Kunsthandwerk, Märchenerzählungen, Punsch und Leckereien, 16.+17. Dezember, Sa 11-19, So 10-17 Uhr Zarrentin (Kloster), mehr als 80 Aussteller verkaufen Kunsthandwerk von Kerzen über Lederwaren bis Keramik, für Kinder gibt es Karussellfahren, Ponyreiten, Basteln und eine Strohhüpfburg, 9.+10. Dezember, Sa 10-18, So 11-18 Uhr

Mecklenburgische Ostseeküste

Bad Doberan (Marktplatz), weihnachtlicher Markt mit bunter Händlermeile, musikalischem Bühnenprogramm und Weihnachtsmannbesuch, 1. bis 3. Dezember, Fr 18-22, Sa+So 10-18 Uhr

(Marktplatz), weihnachtlicher Markt mit bunter Händlermeile, musikalischem Bühnenprogramm und Weihnachtsmannbesuch, 1. bis 3. Dezember, Fr 18-22, Sa+So 10-18 Uhr Boltenhagen (Kurpark): Wintermarkt mit Kindereisenbahn, regionalen Produkten und Kulinarischem, 21. Dezember bis 2. Januar, 11-20 Uhr

(Kurpark): Wintermarkt mit Kindereisenbahn, regionalen Produkten und Kulinarischem, 21. Dezember bis 2. Januar, 11-20 Uhr Gut Brook bei Klütz, rund 90 Stände bieten auf dem Gutsgelände Kunst, Wohnaccessoires, Handwerk und Kulinarisches, dazu gibt es Weihnachtsmusik, 1. bis 3. Dezember, 10-18 Uhr, Eintritt: 6 Euro, Kinder unter 16 Jahren frei

rund 90 Stände bieten auf dem Gutsgelände Kunst, Wohnaccessoires, Handwerk und Kulinarisches, dazu gibt es Weihnachtsmusik, 1. bis 3. Dezember, 10-18 Uhr, Eintritt: 6 Euro, Kinder unter 16 Jahren frei Klütz (Kirchplatz), Weihnachtsmarkt mit Punsch und Selbstgemachtem, 9. bis 10. Dezember, 14-18 Uhr

Mecklenburgische Seenplatte

Bollewick (Scheune), Adventsmarkt in der beheizten Feldsteinscheune, Kunsthandwerkerstände auf zwei Etagen, Musik-Bühnenprogramm, Kochshow, Bogenschießen, Puppentheater, Basteln und Kinder-Adventsolympiade, 2.+3. sowie 9.+10. Dezember jeweils 10-18 Uhr, Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis 16 Jahren frei

(Scheune), Adventsmarkt in der beheizten Feldsteinscheune, Kunsthandwerkerstände auf zwei Etagen, Musik-Bühnenprogramm, Kochshow, Bogenschießen, Puppentheater, Basteln und Kinder-Adventsolympiade, 2.+3. sowie 9.+10. Dezember jeweils 10-18 Uhr, Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis 16 Jahren frei Plau am See (Burg), Burgweihnacht im Burghofgelände unter anderem mit Handwerkskunst, Musik, Theater und Mitmachangeboten, 15. bis 17. Dezember

(Burg), Burgweihnacht im Burghofgelände unter anderem mit Handwerkskunst, Musik, Theater und Mitmachangeboten, 15. bis 17. Dezember Ulrichshusen (Schloss), Weihnachtsmarkt in der Scheune, Stände mit Kunsthandwerk, Kulinarischem sowie weihnachtliches Rahmenprogramm, am 1., 2. und 3. Adventswochenende, Sa+So jeweils 12-20 Uhr

Vorpommern

Barth (Marktplatz und Bogislaw-Platz), Kunsthandwerk, Geschenkideen, Kulinarisches, Kindereisenbahn und Karussell, Märchenzelt, Livemusik, 15. bis 17. Dezember, Fr+Sa 14-22, So 11-16 Uhr

(Marktplatz und Bogislaw-Platz), Kunsthandwerk, Geschenkideen, Kulinarisches, Kindereisenbahn und Karussell, Märchenzelt, Livemusik, 15. bis 17. Dezember, Fr+Sa 14-22, So 11-16 Uhr Bergen (Marktplatz), weihnachtliche Stände, Puppentheater, Weihnachtsparade (8.12. ab 14 Uhr), Livemusik und kostenlose Kutsch- und Karussell-Fahrten, 8. bis 10. Dezember, Fr 15-20, Sa 12-20, So 12-18 Uhr

(Marktplatz), weihnachtliche Stände, Puppentheater, Weihnachtsparade (8.12. ab 14 Uhr), Livemusik und kostenlose Kutsch- und Karussell-Fahrten, 8. bis 10. Dezember, Fr 15-20, Sa 12-20, So 12-18 Uhr Binz (Kurplatz), Weihnachtsmarkt "Engel, Licht & Meer" mit Verkaufsständen und Fahrgeschäften für Kinder, Bastelstraße, Erzähltheater, Musik und Lagerfeuer am Strand, 14. bis 17. Dezember, Do 16-21, Fr+Sa 14-22, So 14-21 Uhr

(Kurplatz), Weihnachtsmarkt "Engel, Licht & Meer" mit Verkaufsständen und Fahrgeschäften für Kinder, Bastelstraße, Erzähltheater, Musik und Lagerfeuer am Strand, 14. bis 17. Dezember, Do 16-21, Fr+Sa 14-22, So 14-21 Uhr Demmin (Marktplatz), Markt mit Bühnenprogramm und Kinderfahrgeschäft, 15. bis 17. Dezember, Fr 10-19, Sa 10-20, So 11-19 Uhr

(Marktplatz), Markt mit Bühnenprogramm und Kinderfahrgeschäft, 15. bis 17. Dezember, Fr 10-19, Sa 10-20, So 11-19 Uhr Dierhagen (Waldbühne), historischer Weihnachtsmarkt mit Theater, Musik, Teezelt, Gauklern und Erzählern, Kulinarischem und Feier zur Wintersonnenwende, 8.-10. und 15.-17. Dezember sowie 21. Dezember bis 8. Januar, Einlass ab 11 Uhr, Termin-Änderungen möglich

(Waldbühne), historischer Weihnachtsmarkt mit Theater, Musik, Teezelt, Gauklern und Erzählern, Kulinarischem und Feier zur Wintersonnenwende, 8.-10. und 15.-17. Dezember sowie 21. Dezember bis 8. Januar, Einlass ab 11 Uhr, Termin-Änderungen möglich Greifswald (Marktplatz), Hüttendorf mit Kunsthandwerk, Konzerte und Karussells, Nikolauslaufen und Weihnachtsmannführungen, 30. November bis 21. Dezember, So-Do 11-20, Fr 11-22, Sa 10-22 Uhr

(Marktplatz), Hüttendorf mit Kunsthandwerk, Konzerte und Karussells, Nikolauslaufen und Weihnachtsmannführungen, 30. November bis 21. Dezember, So-Do 11-20, Fr 11-22, Sa 10-22 Uhr Ribnitz-Damgarten (zwischen Langer Straße und Klosterhof), Verkaufsstände, Musik, Kleinkunst und Kunsthandwerk sowie Puppentheater, 1. bis 3. Dezember, Fr 16-21.30, Sa 11-21.30, So 11-18 Uhr

(zwischen Langer Straße und Klosterhof), Verkaufsstände, Musik, Kleinkunst und Kunsthandwerk sowie Puppentheater, 1. bis 3. Dezember, Fr 16-21.30, Sa 11-21.30, So 11-18 Uhr Sellin (Kurverwaltung), weihnachtliche Buden mit Geschenkartikeln, Kinderkarussell, Puppentheater, Basteln und Livemusik, 15. bis 17. Dezember, jeweils ab 15 Uhr

(Kurverwaltung), weihnachtliche Buden mit Geschenkartikeln, Kinderkarussell, Puppentheater, Basteln und Livemusik, 15. bis 17. Dezember, jeweils ab 15 Uhr Zingst (Freilichtbühne an der Seebrücke): "Winterzauber" nach Weihnachten, Theater, Kulinarisches und Live-Musik, 27. bis 31. Dezember jeweils ab 12 Uhr

