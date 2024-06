Auf Entdeckungstour durch das Recknitztal Stand: 06.06.2024 11:26 Uhr Das Flusstal der Recknitz ist ideal zum Paddeln. Die stille, naturnahe Region bei Ribnitz-Damgarten lässt sich aber auch hervorragend mit dem Rad erkunden. Bekannt ist sie vor allem durch den Vogelpark in Marlow.

Zwischen den Hansestädten Rostock im Westen und Stralsund im Osten sowie der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst im Norden liegt das idyllische Recknitztal. Der etwa 89 Kilometer lange Fluss entspringt bei Teterow und mündet bei Ribnitz-Damgarten in den Saaler Bodden. Ein Teil des Flussbetts wurde einst begradigt, aber mittlerweile wieder renaturiert.

Paddeltouren ab Marlow

Knapp 60 Kilometer der Recknitz sind mit Kanus oder Kajaks befahrbar. Ein guter Startpunkt für Paddeltouren ist das Städtchen Marlow. Dort befindet sich auch ein Kanuverleih, der die Paddler auf Wunsch auch abholt und zurück bringt. Eine schöne Tagestour führt von Marlow bis Pantlitz (12 Kilometer) oder Daskow (15 Kilometer) durch die einsame Wald- und Moorlandschaft des Unteren Recknitztals. Das Gebiet steht unter Naturschutz und ist Lebensraum vieler seltener Tiere wie Fischotter und Biber. Auch die kleinste Adlerart Deutschlands, der vom Aussterben bedrohte Schreiadler, hat dort ein Rückzugsgebiet gefunden. Weitere rund 100 Vogelarten wie das Blaukehlchen und die Bekassine leben in dem Naturschutzgebiet. Die Ufer dürfen daher außerhalb der Wasserwanderrastplätze nicht betreten werden.

Mit dem Rad unterwegs durch das Recknitztal

Auch mit dem Fahrrad lässt sich die Region sehr gut erkunden. Verschiedene Halbtags- und Tagestouren mit Längen von 31 bis 40 Kilometern führen durch das Gebiet und zu hübschen Städtchen wie den Luftkurort Bad Sülze. Vier Tages-Etappen sollte man für den insgesamt 210 Kilometer langen Recknitztal-Rundweg einplanen, der über Ribnitz-Damgarten bis nach Güstrow als südwestlichen Punkt und wieder zurück führt.

Besuch im Vogelpark Marlow

Ein schönes Ausflugsziel im Recknitztal für alle, die an Tieren interessiert sind, ist der Vogelpark in Marlow: Dort leben Vögel aus aller Welt, viele der Volieren sind begehbar. Bei Flugschauen und Tiershows kommt man Greifvögeln, Papageien und Marabus ganz nah. In der 22 Hektar großen Parklandschaft unmittelbar an der Flussniederung der Recknitz haben zudem Präriehunde, Affen, Alpakas und Kängurus ein Zuhause.

Traditionelles Handwerk in der Senfmühle Schlemmin

Einen Abstecher lohnt auch die Senfmühle in Schlemmin. Sie befindet sich in einem 150 Jahre alten Gebäude. Der Senf wird nach traditioneller Art kalt vermahlen, zweimal die Woche finden Führungen durch die Mühle statt. Neben verschiedenen Senfsorten bietet der angeschlossene Hofladen weitere regionale Produkte an, vom kleinen Hofcafé aus kann man die Hühner beobachten.

Karte: Das Untere Recknitztal (ungefähre Lage)

