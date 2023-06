Die Kieler Förde auf dem Stadtgartenwanderweg umrunden Stand: 14.06.2023 11:50 Uhr Der neue, rund 44 Kilometer lange Wanderweg ist ideal für kleine Stadtfluchten. Er führt durch zahlreiche idyllische Parks und Gärten um die Kieler Förde - von Schilksee bis zum Strand in Hasselfelde.

Auf grünen Wegen die Kieler Förde umrunden - das ermöglicht der neue Stadtgartenweg. Er führt meist abseits größerer Straßen durch die grünen Oasen der Landeshauptstadt. Fast immer ist eine Bushaltestelle in der Nähe, sodass man auch hervorragend nur einzelne Teilstrecken erwandern kann.

Durch den Botanischen Garten und den Alten Urnenfriedhof

Auf dem Weg liegen zahlreiche schöne Grünanlagen. So führt der Weg etwa durch den Botanischen Garten der Universität Kiel und den Alten Urnenfriedhof. Dort lohnt ein Blick auf den hübschen kleinen Pelikan-Brunnen. Gleich daneben beginnt die Kirschbaumallee - ein wunderschöner Anblick vor allem im Frühling, wenn die Bäume in Blüte stehen. Ein weiteres Ziel ist das Landschaftsschutzgebiet Langsee im Osten Kiels mit seinen naturnahen Schilfröhrichten und Bruchwäldern. Es zählt zum Kieler Grüngürtel, der bereits vor 100 Jahren als Erholungsraum für die Bevölkerung und zur Selbstversorgung der Stadt mit Lebensmitteln angelegt wurde.

Naturerlebniszentrum Kollhorst: Streuobstwiesen und Bienen

Mitten im historischen Grüngürtel liegt auch das Naturerlebniszentrum Kollhorst. Bis in die 1970er-Jahre wurde das Gelände von der Stadtgärtnerei genutzt, die dort Gemüse, Stauden und Gehölze anpflanzte. Heute laden die Streuobstwiesen zum Entspannen ein. Im Sommer bietet das Zentrum vielfältige Veranstaltungen rund um das Thema Natur an. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Bienen: Neben Vorträgen und Führungen kann man auch Imkerkurse besuchen.

Wald, Kleingärten und Strand

Vom Strand in Schilksee im Nordwesten Kiels bis zum Hasselfelder Strand an der östlichen Seite der Förde ist der Stadtgartenwanderweg insgesamt 44,5 Kilometer lang und führt dabei auch durch Kleingartensiedlungen, Wald und Wohngebiete. Ein gelb-oranger Punkt markiert die Strecke. An Kreuzungen sind zur besseren Orientierung Schilder angebracht. Der Weg verläuft größtenteils barrierefrei, an einigen Stellen wurde die Hauptstrecke durch alternative Wege ergänzt: Sie führen über steilere Abschnitte oder Treppen, sind aber besonders attraktiv.

Eine Webseite der Stadt Kiel hat weitere Informationen rund um den Weg gebündelt und bietet die Streckenführung zum Herunterladen als GPX-Datei für Navigationsgeräte oder Touren-Apps an.

Karte: Interessante Orte am Kieler Stadtgartenwanderweg

