Großer Plöner See: Schiffstouren, Baden und Wandern

Der Große Plöner See lockt Besucher besonders im Sommer mit Badestellen und guten Wassersportmöglichkeiten. Neben schönen Wanderungen und Schiffsfahrten lohnt auch ein Stadtbummel durch die Kleinstadt Plön.

Mit einer Fläche von rund 28 Quadratkilometern ist der der Große Plöner See das größte Binnengewässer Schleswig-Holsteins. Er liegt eingebettet in sanfte Hügelketten in der Seenlandschaft der Holsteinischen Schweiz. Die Ufer und Strände laden zu Wanderungen und zum Baden ein. Der Plöner See bietet im östlichen Teil hervorragende Bedingungen für Wassersport wie Paddeln, Segeln, Surfen und Rudern - sogar Tauchen ist in Teilen des Sees erlaubt. Der westliche Teil ist seit 1993 Naturschutzgebiet und nur in einem schmalen Korridor befahrbar.

Schiffstouren auf dem westlichen und südlichen Plöner See

Zu den Ausflugsklassikern gehören Seerundfahrten mit einem der Fahrgastschiffe - vorbei an zahlreichen Inseln durch Vogel- und Naturschutzgebiete. Die Große Plöner-See-Rundfahrt führt von den Anlegern Fegetasche, Plön und Prinzeninsel in den westlichen Teil des Sees nach Dersau und Ascheberg. Bei der Bosau-Fahrt können Besucher hingegen den südlichen Teil des Großen Plöner Sees kennenlernen. Von Fegetasche geht es vorbei am Plöner Schloss zunächst in den Seeteil um Ascheberg und dann durch den Bischofsee zum Anleger in Bosau. Auch kombinierte Fahrten sind möglich. Die meisten Fahrgastschiffe transportieren auch Fahrräder. Am besten vorab klären, ob eine Mitnahme möglich ist.

Badestellen: Schwimmen in den Sommermonaten

An 13 ausgewiesenen Badestellen bietet der Große Plöner See in den Sommermonaten Gelegenheit zum Schwimmen. Die Wasserqualität ist generell sehr gut. Im Hochsommer wurden im Plöner See allerdings wiederholt Zerkarien nachgewiesen. Diese Parasiten können einen heftigen Juckreiz auf der Haut auslösen.



Diese Badestellen sind besonders zu empfehlen:

Prinzeninsel (Nordufer) : schöner Sandstrand an der Badestelle Prinzenbad

: schöner Sandstrand an der Badestelle Prinzenbad Dersau (Südwestufer) : Badesteg, Badeinsel und Grillplatz an der Badestelle

: Badesteg, Badeinsel und Grillplatz an der Badestelle Ascheberg (Westufer): Windsurfen an der Badestelle Schloss Aschberg möglich

Schöne Wanderwege entlang des Seeufers

Wiesen und Erlenbruchwälder prägen das Naturschutzgebiet nahe der Orte Sepel und Godau auf der Halbinsel Störland, durch das ein schöner, von Knicks gesäumter Wanderweg führt. Seltene Vogelarten wie der Seeadler nutzen die Naturlandschaft als Brut- und Rückzugsgebiet und sind mit Glück bei einem Ausflug zu beobachten.

Auch der Rundweg Prinzeninsel (6,03 Km), der an Sehenswürdigkeiten wie dem Plöner Schloss und der Seepromenade entlang führt, sowie der auch gut für Kinder geeignete Rundweg Dersauer Uklei (4,8 Km) bieten schöne Wanderstrecken. Der Holsteinische Schweiz Weg ist mit 52,37 Kilometern Länge eher für eine Mehrtagestour geeignet. Er führt durch den Naturpark Holsteinische Schweiz und verbindet Plön und Eutin. Auf der Strecke liegen Bösdorf, Malente, Schönwalde und Kasseedorf.

Rundgang durch Plön: Schloss, Prinzenhaus und Parnaßturm

Neben dem Naturerlebnis ist auch ein Besuch der Plöner Altstadt lohnenswert. Gassen mit vielen historischen Häusern prägen das Stadtbild, das durch den markanten Turm der im neuromanischen Stil errichten Nikolaikirche überragt wird. Das weiße Plöner Schloss im Stil der Renaissance thront auf einem Hügel über der Stadt. Führungen durch die um 1635 entstanden ehemalige Residenz der Herzöge zu Schleswig-Holstein-Plön, die heute eine Berufsakademie beherbergt, sind derzeit Corona-bedingt nicht möglich.

Auch das 1744 entstandenen Rokokoschloss Prinzenhaus, das um 1900 der schulischen Erziehung der Söhne Kaiser Wilhelms II. diente, ist derzeit nicht geöffnet. Eine schöne Fernsicht über den Plöner See und die Holsteinische Schweiz können Ausflügler vom 20 Meter hohen Parnaßturm genießen. Der Stahlturm mit gemauertem Unterbau steht nordöstlich des Stadtzentrums auf einem kleinen Hügel, sodass die tatsächliche Höhe etwa 85 Meter beträgt.

