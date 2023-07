5-Seen-Fahrt verbindet Plön und Malente Stand: 29.06.2023 11:53 Uhr Von See zu See: Bei einer Schiffstour auf fünf Seen zwischen Plön und Bad Malente lässt sich die teils unberührte Natur der Holsteinischen Schweiz vom Wasser aus entdecken.

In der Holsteinischen Schweiz gibt es Dutzende kleiner und großer Seen. Doch längst nicht alle sind miteinander verbunden. Zwischen Plön und Malente jedoch können Ausflügler eine Schiffstour über fünf Gewässer unternehmen: Die 5-Seen-Fahrt auf Dieksee, Langensee, Behlersee, Höftsee und Edebergsee. Seit 125 Jahren schippern die weißen Ausflugsschiffe auf einer zwölf Kilometer langen Tour vorbei an lieblichen Buchten, grünen Inseln und dichten Schilfbänken, in denen viele Vögel brüten.

Von Malente-Gremsmühlen bis Plön

Bei Tempo 15 bleibt den Passagieren genügend Zeit, die Seenlandschaft aus der Wasserperspektive zu genießen. Rund zwei Stunden dauert die Fahrt vom Anleger in Malente-Gremsmühlen am Dieksee über Niederkleveez, Timmdorf bis nach Plön-Fegetasche am Edebergsee und zurück. Die Fahrt kann an jeder Anlegestelle begonnen, unterbrochen oder beendet werden. Von April bis Ende Oktober sind die Schiffe der weißen Flotte auf der Tour unterwegs. Außerdem gibt es Sonderfahrten, etwa romantische Abendfahrten, Weihnachts- und Winterfahrten.

Mit dem Schiff auf dem Kellersee

Neben der bekannten 5-Seen-Fahrt lohnt auch eine Schiffstour auf dem Kellersee östlich von Malente. Seit mehr als 130 Jahren fahren Ausflugsschiffe auf dem See. Mit der traditionsreichen "Luise", Baujahr 1936, geht es auf eine etwa zweistündige Rundfahrt auf dem mit 5,6 Quadratkilometern zweitgrößten See der Holsteinischen Schweiz. Sie beginnt in Malente-Janusallee, führt vorbei an Gut Immenhof, das als Drehort der gleichnamigen Filme aus den 50er-Jahren bekannt wurde, zum Fissauer Fährhaus und zurück nach Malente. Die kleinen Orte am Kellersee gelten als Ursprungsorte des Tourismus in der Holsteinischen Schweiz. Der See lässt sich auch bei einer Wanderung auf einem 15 Kilometer langen Rundweg, der meist nah am Ufer verläuft, umrunden.

Karte: Seen in der Holsteinischen Schweiz

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 14.09.2022 | 15:00 Uhr