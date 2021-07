Stand: 09.07.2018 11:47 Uhr Wassersport am Großen Plöner See

Der Große Plöner See ist der größte See in Schleswig-Holstein. Er zählt zu den schönsten Deutschlands. Zusammen mit seinen Nachbarseen in der Holsteinischen Schweiz bietet er seinen Besuchern zahlreiche Freizeitaktivitäten in sanft gewellter, grüner Landschaft.

Insgesamt sind 13 Badestellen am Großen Plöner See ausgewiesen. Neben Baden, Schwimmen und Paddeln stehen Segeln, Surfen und Rudern im Mittelpunkt des sportlichen Angebots. Auch Tauchen ist in Teilen des Sees erlaubt. Hier erwartet die Besucher ein noch nicht allzu bekanntes Unterwasser-Revier. Wer es lieber beschaulich mag, kann eine Seerundfahrt mit einem der Personenschiffe vorbei an zahlreichen Inseln durch Vogel- und Naturschutzgebiete genießen oder beim Angeln entspannen.

Gut zu wissen:

Sehr gute Wasserqualität an allen Badestellen. Aber: Im Hochsommer wurden im Plöner See wiederholt Zerkarien nachgewiesen. Diese Parasiten können einen heftigen Juckreiz auslösen.

Sandstrand an der Badestelle Prinzenbad im Westen

Badesteg, Badeinsel und Grillplatz an der Badestelle Dersau (Südwestufer)

Windsurfen an der Badestelle Schloss Aschberg (Westufer) möglich

