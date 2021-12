Miniatur Wunderland Hamburg wächst weiter nach Südamerika Stand: 01.12.2021 15:47 Uhr Die größte Modelleisenbahn-Anlage der Welt wird noch größer: Das Miniatur Wunderland erweitert seine Ausstellungsfläche und eröffnet einen neuen Rio-Abschnitt - wie immer mit viel Liebe zum Detail.

Ein Rockkonzert, ein Feuerwehreinsatz, ein Liebespaar im Sonnenblumenfeld oder sogar das sagenhafte Atlantis - im fantasievoll gestalteten Hamburger Miniatur Wunderland wimmelt es von Leben. Die riesige Modelleisenbahn-Anlage schickt ihre Besucher auf eine wundersame Reise durch eine stetig wachsende Zahl von Regionen, Ländern und Städten im Mini-Format.

Neuer Rio-Abschnitt, neue Ausstellungsfläche

Neu hinzu kommt am 2. Dezember nach vierjähriger Bauzeit ein Abschnitt mit Rio de Janeiro. Die brasilianische Samba-Metropole ist zugleich der erste Abschnitt in einem neuen Speichergebäude, das die bisherige Ausstellungsfläche um 3.000 Quadratmeter erweitert - viel Platz, um sich "mindestens zehn Jahre kreativ auszutoben und noch viele weitere fantastische Welten zu bauen", so Wunderland-Gründer Frederik Braun.

Eine eigens dafür konstruierte Brücke verbindet die neue Fläche mit der bisherigen Ausstellung. Dort finden Besucher wie gewohnt den Hamburg-Abschnitt mit Elbphilharmonie, einen Amerika-Bereich mit den Lichtern der Casino-Stadt Las Vegas oder Skandinavien, wo Frachter über das echte Wasser der sogenannten Nord-Ostsee kreuzen. Mehr als 1.000 Züge und 9.000 Autos durchfahren die zehn Mini-Welten. Wenn im Miniatur Wunderland etwa alle 20 Minuten die Nacht beginnt, beleuchten rund 480.000 Lichter die Landschaften.

Technisches Highlight: Der Airport

Einer der aufwendigsten Bauabschnitte war bislang der Flughafen. Der "Airport Knuffingen" ist ein originalgetreuer Nachbau des Hamburger Flughafens. 55 Mini-Flugzeuge werden von einem Start- und Landekatapult in die Luft beziehungsweise zum Boden befördert und rollen, gesteuert von einem eigens entwickelten Satellitensystem, über das Rollfeld zu den Terminals.

Das Miniatur Wunderland - eine Erfolgsgeschichte

Deutlich mehr als eine Million Menschen besuchen im Schnitt pro Jahr die Ausstellung - mehr als jede andere Sehenswürdigkeit der Hansestadt. Dabei sah es am Eröffnungstag im August 2001 nicht gerade so aus, als ob sich die Anlage zum Besuchermagneten entwickeln würde: Nur 200 Besucher kamen. "Da hätte ich mich am liebsten eingeschlossen und geheult", erinnert sich Frederik Braun, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit das Miniatur Wunderland gründete. Doch schon bald kamen die Gäste zu Tausenden und die Brüder bauten die Modelleisenbahnanlage aus.

Amerika, Skandinavien, die Schweiz und Italien

Auf den Harz und Knuffingen folgte 2002 der Bauabschnitt Hamburg und ein Jahr später Amerika. Dann kamen Skandinavien, die Schweiz und der Airport hinzu. Es folgten eine Miniatur-Ausgabe der Hafencity mit Elbphilharmonie im Hamburg-Abschnitt, dann Italien. Die Hauptstadt Rom mit dem Petersdom ist dort ebenso zu sehen wie Venedig, bekannte Badeorte an der Küste und der Vesuv mit der untergegangenen Stadt Pompeji.

Auf Rio folgen Patagonien, die Antarktis und der Amazonas

Der Rio-Abschnitt wird nicht der letzte im Miniatur Wunderland sein. Zum Jahreswechsel 2022/2023 sollen ein Patagonien- und ein Antarktis-Abschnitt folgen, 2024 der Regenwald mit Amazonas und die Anden, 2025 die Karibik. Anschließend sind Teile Asiens oder Afrikas geplant. Diese werden dann über dem Südamerika-Abschnitt im 4. Stock des neuen Gebäudes ihren Platz finden.

Reservierung erspart langes Warten

Da der Andrang meist relativ groß ist und es regelmäßig zu Wartezeiten kommt, empfiehlt es sich, die Eintrittskarten online zu reservieren. Besucher erhalten dann ein Datum und eine Ankunftszeit und können ohne zu warten in die Ausstellung. Wer ohne Reservierung kommt, sollte es gleich morgens oder am Abend versuchen. Dann sind die Wartezeiten meist kürzer. Im Sommer ist die Ausstellung außerdem bei Sonnenschein deutlich leerer als bei Regenwetter. Derzeit gilt 2G und Maskenpflicht in der gesamten Ausstellung.

Miniatur Wunderland Hamburg Kehrwieder 2, Block D

20457 Hamburg (Speicherstadt)

Tel. (040) 300 68 00



täglich geöffnet, auch an Feiertagen, Zeiten variieren nach Andrang

weitere Infos auf der Website des Miniatur Wunderlandes



Anreise: mit der Linie U 3 bis Baumwall, von dort sind es etwa 5 Minuten zu Fuß. Alternativ Buslinie 6 bis Endhaltestelle "Am Sande".