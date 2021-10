Wo Familien in Hamburg viel erleben können

Die eigenen Sinne spielerisch in die Irre führen lassen, die Welt im Miniaturformat erleben oder Schätze fremder Kulturen und vergangener Epochen entdecken: Spannende Erlebniswelten locken in Hamburger Museen zuhauf - und kommen nicht nur bei Kindern gut an. Eine Auswahl von Ausflugszielen, die für Groß und Klein interessant sind.