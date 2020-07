Stand: 15.07.2020 17:50 Uhr - Nordtour

Zauberlandschaft an der Förde: Die Geltinger Birk von Kathrin Weber, NDR.de

Ein bisschen wild, landschaftlich abwechslungsreich und voller Überraschungen: Am östlichen Ende der Flensburger Förde liegt ein zauberhaftes Stückchen Erde: die Geltinger Birk. Sie steht bereits seit 1934 zum Teil unter Naturschutz, heute umfasst die geschützte Fläche 773 Hektar. Verlandete Sümpfe, Dünen, Laubwälder sowie Wiesen und Strand prägen die Landschaft - und natürlich das Wasser. Im Westen und Norden grenzt die Birk an Förde und Ostsee.

Auf Wanderwegen Tiere und Pflanzen entdecken

Für Menschen, die gern in der Natur unterwegs sind, ist die Birk ein ideales Ziel. Sie können die Halbinsel entweder zu Fuß, zum Teil auch mit dem Fahrrad oder zu Pferd erkunden. Vier verschiedene, ausgeschilderte Rund-Wanderwege sowie ein Reitweg stehen zur Auswahl.

Wanderwege durch die Geltinger Birk Wanderweg "Eule" (3 km): kleiner Rundweg ohne Ostsee, Start: Nieby

Wanderweg "Konik" (6,2 km): um die Mühle durchs Hinterland und an der Förde entlang (nur zu Fuß!), Start: Mühle Charlotte

Wanderweg "Hochlandrind" (10,4 km): Hinterland, Förde und Ostsee, Start: Falshöft

Wanderweg "Möwe" (13,3, km): die große Tour einmal rund um die Birk, Start: Falshöft oder Mühle Charlotte

Der kürzeste Wanderweg mit dem Namen "Eule" ist drei Kilometer lang und verläuft nördlich von Nieby, einem Dorf am Südrand des Naturschutzgebietes, vorwiegend durch Wiesen. Wer etwa vier bis fünf Stunden Zeit mitbringt, sollte die Wege "Möwe" oder "Hochlandrind" wählen. Sie führen je etwa zur Hälfte durch Wiesen und Wald und dann direkt auf dem Deich an der Förde und Ostsee entlang. Landschaft und Vegetation an der Strecke sind vielfältig und abwechslungsreich: saftige Wiesen, Rapsfelder, Wasserläufe und Seen, Wälder und - im Sommer - duftende Heckenrosen.

In dieser üppigen und geschützten Natur sind Tiere natürlich nicht weit: Besonders Vögel wie Blaukelchen, Goldammer, Graugans und Seeadler fühlen sich hier wohl. Übers Jahr rasten, brüten und überwintern rund 200 verschiedene Vogelarten in der Birk. Hinzu kommen zahlreiche Insekten, Schlangen und Frösche oder auch Säugetiere wie der Feldhase. Außerdem leben in der Birk zwei besondere Tierarten, die man sonst selten zu sehen bekommt: Wildpferde und schottische Hochlandrinder.

Wildpferde, Rinder und Ziegen als Landschaftspfleger

Beide Arten sowie Ziegen dienen der Landschaftspflege und leben zusammen in einem großen, offenen Weidegebiet, in dem sie sich frei bewegen können. Die Wildpferde gehören zu der aus Osteuropa stammenden bedrohten Rasse der Koniks. Elf dieser Tiere wurden im Frühjahr 2002 in der Birk angesiedelt, inzwischen sind daraus mehrere Herden geworden. Einige Tiere wurden bereits in andere Regionen abgegeben. Wer bei einem Spaziergang auf Koniks trifft, sollte sich über den seltenen Anblick freuen, aber auf keinen Fall ihre Nähe suchen oder sie füttern. Ungewohnte Nahrung löst bei den Pferden leicht gefährliche Koliken aus, die tödlich sein können.

Urlaub in der Geltinger Birk Nordtour - 18.07.2020 18:00 Uhr Am Rand des Naturschutzgebiet Geltinger Birk bietet das Reetdorf Wohnen auf Fünf-Sterne-Niveau. 48 reetgedeckte Häuser verbinden Luxus mit Naturerlebnis.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Seltene Pflanzen und ein Gespensterwald

Für Pflanzen bietet die Birk ebenfalls ideale Bedingungen, etwa 380 Arten kommen hier vor, darunter so seltene wie der Echte Meerkohl oder die Stranddistel. Eine landschaftliche Besonderheit ist der sogenannte Gespensterwald bei Beveroe. Er besteht aus vielen vom Wind verkrümmten und zum Teil verschlungen gewachsenen Bäumen. Die Buchen und Eichen sind größtenteils fast 400 Jahre alt. In den Monaten Juli und August umsäumen die leuchtend roten Blüten des Blutroten Storchschnabels die Bäume - ein grandioses Fotomotiv. Außerdem wachsen dort seltene Rosen- und Brombeerarten.

Entstehung durch Eindeichung

Entstanden ist die Birk in ihrer heutigen Form erst 1821 durch Eindeichung des Großen Noores, einer Bucht der Ostsee. Um das Wasser aus dem Noor zu schöpfen, wurden zwei Windmühlen errichtet. Erhalten geblieben ist nur eine: die 1824 erbaute Holländermühle Charlotte. Sie trieb früher eine sogenannte Schnecke an, die Wasser aus den eingedeichten Niederungen pumpte, und diente außerdem zum Getreidemahlen. Nach der Errichtung eines Pumpwerks Anfang der 1970er-Jahre wurde die Mühle stillgelegt. Heute befindet sich das denkmalgeschützte Gebäude in Privatbesitz und kann deshalb nicht besichtigt werden. Durch ihre reizvolle Lage direkt am Wasser ist die Mühle aber ein beliebtes Fotomotiv und gilt als Wahrzeichen der Birk.

Anreise und Infozentrum in Falshöft

Am einfachsten ist die Anreise mit dem Auto. Von Norden (Flensburg) oder Süden (Kappeln) geht es jeweils auf der B 199 nach Gelting und von dort weiter Richtung Nieby. Die Zufahrtsstraßen zur Birk enden an der Mühle Charlotte an der Westküste oder an der Ostküste bei Falshöft am Leuchtturm. Dort gibt es kostenlose Parkplätze. In Falshöft lädt die "Integrierte Station Geltinger Birk" dazu ein, sich zu informieren und eine Ausstellung zu besichtigen. Außerdem steht für Besucher am Nordweststrand von Beveroe eine NABU-Infohütte offen. Beide Stationen bieten regelmäßig Führungen an, Informationen unter Telefon (04643) 18 94 74.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Birk schlecht zu erreichen. Es gibt aber die Möglichkeit, mit dem Bus nach Gelting zu fahren und dort ein Fahrrad zu mieten oder das eigene Rad mit der Bahn mitzubringen. Nächstgelegener Bahnhof ist Sörup.

Da die Birk ein Naturschutzgebiet ist, gelten dort entsprechende Regeln. Besucher sollten die gekennzeichneten Wege nicht verlassen und keine Pflanzen mitnehmen. Hunde müssen angeleint werden.

Karte: Die Geltinger Birk

Weitere Informationen 04:02 Schleswig-Holstein Magazin Zauneidechsen bekommen Heimat in Geltinger Birk Schleswig-Holstein Magazin Die Stiftung Naturschutz setzt in der Geltinger Birk junge Zauneidechsen aus. Nur so kann das Überleben der bedrohten Art gesichert werden. Philipp Jeß war bei der Auswilderung dabei. Video (04:02 min) Geltinger Birk: Landschaftspflege mit Ziegen In der unter Naturschutz stehenden Geltinger Birk an der Ostsee kommen Ziegen in der Landschaftspflege zum Einsatz. Sie nagen ab, was der Mensch nicht abholzen kann. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 18.07.2020 | 18:00 Uhr