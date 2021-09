Industriemuseum Elmshorn: Geschichte aktiv erleben Stand: 29.09.2021 14:46 Uhr Dampfmaschine, Kolonialwarenladen, Stechuhr oder Webstuhl: Das Industriemuseum Elmshorn zeigt den Wandel von Arbeit und Leben im 20. Jahrhundert. Mitmachen und ausprobieren ist erlaubt.

Elmshorn hat eine lange Tradition als Industriestandort. Leder und Geschirr, Tücher und Haferflocken, sogar Schiffe wurden in der Stadt an der Krückau produziert. Ihre Blütezeit lag um 1900. Heute erinnert das Industriemuseum an diese Epoche.

Auf vier Etagen eines Speichergebäudes, das einst einem Steingut-Großhandel als Lager diente, zeichnet die Dauerausstellung die Entwicklung der Fabrikarbeit und den Wandel der Arbeit im Industriezeitalter nach.

Rundgang zwischen Webstuhl und Gerberei

Der Rundgang beginnt an einer Dampfmaschine aus dem Jahr 1952, die damals einen Generator zur Stromerzeugung antrieb. Ebenfalls aus den 50er-Jahren stammt ein automatischer Webstuhl. Historische Maschinen geben auch Einblicke in die Lederindustrie, lange einer der wichtigsten Erwerbszweige in Elmshorn. 1890 gab es in der Stadt 31 Gerbereien. Zusätzlich dokumentiert die Ausstellung am Beispiel des Getreideanbaus die Mechanisierung der Landwirtschaft.

Büroalltag und Alltagsleben Anfang des 20. Jahrhunderts

Ein Kontor mit Schreibpult, Telefon, Stempelkarten und Tresor veranschaulicht die Arbeit im Büro. Das Alltagsleben vergangener Zeiten zeigt ein gut bestückter Kolonialwarenladen aus den 1920er-Jahren. Die dritte Etage widmet sich der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, beschreibt den Mangel und die Armut. In der Museumsschule mit Schiefertafeln und Griffel werden Erinnerungen an Kindertage wach.

Besucher können Exponate ausprobieren

Industriemuseum Elmshorn Catharinenstraße 1

25335 Elmshorn

Tel. (04121) 26 88 70



Besucher des Industriemuseums dürfen viele Gegenstände ausprobieren, etwa an einer Tretnähmaschine nähen, Getreide mahlen oder ihren Rundgang per Stechkarte protokollieren. Kinder können an der Kasse einen "Detektivkoffer" leihen, der sie durch die Ausstellung leitet. Jeweils am letzten Sonntag eines Monats bietet das Museum eine Führung an, außerdem gibt es museumspädagogische Angebote für Schulklassen verschiedener Stufen und Kindergärten.

Neben der Dauerausstellung zeigt das Museum auch wechselnde Schauen.

