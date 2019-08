Stand: 02.08.2019 11:21 Uhr

Blütenpracht im Rosarium Uetersen

Ein Blütenmeer in allen Farben und Formen - wer Rosen liebt oder ihre ganze Vielfalt kennenlernen möchte, sollte einen Ausflug ins Rosarium nach Uetersen unternehmen. Es liegt idyllisch an einem alten Mühlenteich und zeigt mehr als 30.000 Rosen und gut 900 verschiedene Sorten. Da die Anlage jederzeit frei zugänglich und der Eintritt frei ist, steht auch einem spontanen Besuch nichts im Weg.

Große Vielfalt vom Bodendecker bis zur Kletterrose

Uetersen liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich von Hamburg und hat eine lange Tradition als Rosenstadt. Bereits im Jahr 1880 wurden dort die ersten Pflanzen veredelt und gezogen, heute ist sie das größte Rosenzuchtgebiet Deutschlands. Das Rosarium entstand 1934 auf Initiative der Rosenzüchter Mathias Tantau und Wilhelm Kordes II., der Stadt Uetersen sowie zweier Vereine.

Der Garten zeigt ein breites Sortiment an Rosen wie etwa Bodendecker-, Busch-, Duft-, Hochstamm- oder Kletterrosen. Dazu gehören auch die drei stadteigenen Sorten "Rosarium Uetersen", "Uetersener Klosterrose" und "Augusta Luise". Schilder an den Beeten informieren über Klasse, Sorte und Züchter. Große Schautafeln vermittelt außerdem Basiswissen zu Themen wie Vermehrung, Züchtung und Wildrosen.

Kostenlose Führungen und Konzerte

Während der Saison vom 13. Juni bis 1. September bietet das Rosarium jeden Sonntag um 10.30 Uhr eine Führung an. Sie ist kostenlos und dauert etwa anderthalb Stunden. Am Nachmittag spielen bei gutem Wetter verschiedene Bands am Pavillon des Geländes. Führungen an anderen Tagen oder außerhalb der Saison können telefonisch gebucht werden.

Rosarium Uetersen Wassermühlenstraße 7

25436 Uetersen

Tel. (04122) 71 43 72



Öffnungszeiten und Preise:

Das Rosarium ist ganzjährig frei zugänglich, der Eintritt ist frei.



Anfahrt:

Mit Bahn und Bus: Von Hamburg oder Elmshorn mit der Bahn bis nach Tornesch. Von dort weiter mit der Buslinie 6661 bis zur Wassermühlenstraße.

Mit dem Pkw: Auf der A23 bis zur Ausfahrt Tornesch/Uetersen und weiter Richtung Uetersen. Im Ort nach ca. 1,5 km links abbiegen und der Ausschilderung folgen Richtung Rathaus/Rosarium. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung.



Weitere Informationen auf der Website des Rosariums

