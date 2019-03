Stand: 20.03.2019 11:06 Uhr

Weltnaturerbe-Buchenwälder via App erkunden

Zusammen mit den Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Hessen hat Mecklenburg-Vorpommern eine App zum Weltnaturerbe der Buchenwälder an den Start gebracht. Mit der Anwendung für Smartphones wollen die Initiatoren auch junge Leute für die Buchenwälder begeistern. Die kostenfreie App funktioniert auf Geräten mit dem Betriebssystem Android sowie auf Apple- und Windows-Geräten.

Zauberlandschaft Buchenwald

















Wanderwege und Attraktionen schon vorab erkunden

Urige Buchen, die wie im Jasmund-Nationalpark an der Ostsee-Steilküste auf Kreidefelsen wachsen, oder Buchenwälder mit Mooren und Seen, wie sie im Müritz-Nationalpark zu finden sind - mit der Handy-App können Besucher die Besonderheiten dieses Weltnaturerbes erleben. Auf Deutsch und Englisch bietet die App Touristen und Einheimischen praktische Informationen an - zum Beispiel zur Anreise, aber auch zu Fakten zum jeweiligen Schutzgebiet sowie spezielle Karten und Wander-Routen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.03.2015 | 05:00 Uhr