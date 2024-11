Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein 2024 Stand: 08.11.2024 14:55 Uhr In der Adventszeit geht es zwischen Nord- und Ostsee stimmungsvoll zu. In vielen Städten Schleswig-Holsteins, aber auch auf dem Land und historischen Gutshöfen laden Weihnachtsmärkte zum Bummeln ein.

Glühweinduft, Tannenschmuck, Weihnachtslieder und festlich beleuchtete Buden: Schleswig-Holsteins Städte und ländliche Gutshöfe laden zu Weihnachtsmärkten ein. Eine Auswahl und Termine.

Weihnachtsmärkte in Lübeck

In Lübeck laden in der Vorweihnachtszeit gleich mehrere Märkte zu einem Bummel ein. Eine besonders schöne Kulisse bietet der traditionelle Lübecker Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus und in der Breiten Straße. Nebenan lockt im Kirchhof der Marienkirche der Historische Weihnachtsmarkt mit alter Handwerkskunst und Kerzenlicht. Gaukler und Musiker in mittelalterlichen Kostümen sorgen für Unterhaltung. Für Kinder gibt es an der Marienkirche den traditionellen Märchenwald mit Häuschen, in denen bekannte Märchenszenen mit handgefertigten Figuren gezeigt werden, und einer Kindereisenbahn.

In der Einkaufsstraße Schrangen befindet sich der Sternenwald, der Geschenke und ein gastronomisches Angebot mit überdachten Flächen bietet. Auf Hafenatmosphäre mit Karussell und Riesenrad setzt der Maritime Weihnachtsmarkt am Koberg. Im Kirchhof von St. Jacobi öffnet das Wichtelwunderland für Familien, Kinder können Golf spielen und basteln. Weniger traditionell geht es beim "Hafenglühen" am Drehbrückenplatz mit BBQ und viel Live-Musik zu.

Wer selbst gefertigte, individuelle Geschenke sucht, kann zwischen den Kunsthandwerkermärkten im mittelalterlichen Heiligen-Geist-Hospital, in der Petrikirche und der Lübschen Wiehnacht im Hafenschuppen 6 wählen.

Wo: Rathausmarkt/Breite Straße, rund um die Marienkirche, Schrangen, Koberg, Kirchhof St. Jacobi, Drehbrückenplatz an der Trave

Termin Lübecker Weihnachtsmarkt, Sternenwald und Wichtelwunderland: 25. November bis 30. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 13-20 Uhr, 30.12. 11-18 Uhr

Termin Maritimer Weihnachtsmarkt: 25. November bis 29. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 13-20 Uhr, 29.12. 11-18 Uhr

Termin Historischer Weihnachtsmarkt: 25. November bis 23. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11.30-21 Uhr

Termin Märchenwald: 25. November bis 30. Dezember, Mo-So 11-19.30 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 14-18 Uhr

Termin Kunsthandwerkermarkt St. Petri: 26. November bis 15. Dezember, täglich 11-19 Uhr, Eröffnung 25.11. 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Termin Heiligen-Geist-Hospital: 29. November bis 8. Dezember, täglich 11-19 Uhr, Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei

Termin Lübsche Wiehnacht: 23.+24. November und 30. November + 1. Dezember, täglich 11-18 Uhr, Eintritt: 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Termin Hafenglühen: 25. November bis 29. Dezember, Mo-Do 15-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

Weihnachtsmärkte in Kiel

In der Landeshauptstadt öffnen fünf Weihnachtsmärkte. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr der Wintermarkt am Bootshafen mit DJ, lokaler Gastronomie, Handwerk und Kleinkunst. Auf dem Rathausmarkt verbreitet das traditionelle Kieler Weihnachtsdorf mit Holzhütten und einem historischen Karussell skandinavisches Flair. Dreimal am Tag fliegt eine von Rentieren gezogene Mini-Kogge mit dem Wichtel Kilian über den Weihnachtsmarkt.

Auf dem Holstenplatz finden sich mehr als 50 Stände mit einem bunten Mix aus Kunsthandwerk und Kulinarischem. Ein Winterwald mit Stehtischen, Tannenbäumen und stimmungsvoller LED-Beleuchtung lädt zum Verweilen ein. Der Asmus-Bremer-Platz lockt mit Leckereien sowie einer gut 12 Meter hohen Weihnachtspyramide. Am Bernhard-Minetti-Platz bietet "Kiels kleinster Weihnachtsmarkt" ein gastronomisches Angebot rund um eine beleuchtete Mühle sowie ein Kinderkarussell. Außerdem gibt es wieder eine überdachte Eisbahn, diesmal an einem neuen Standort: am Germaniahafen mit Blick auf die Kieler Förde.

Kiels Partnerstadt Tallinn ist wieder mit einem Punschstand vertreten. An den Adventssonntagen verteilt der Weihnachtsmann von 15 bis 17 Uhr Süßigkeiten und das Kieler Blechbläser-Ensemble lädt von 16 bis 17 Uhr zum gemeinsamen Adventssingen ein. Außerdem gibt es für Kinder jeweils um 14, 15 und 16 Uhr ein Puppentheater am Holstenplatz. Der Wichtelflug findet täglich um 16, 18 und 19.30 Uhr statt.

Wo: Rathausplatz, Holstenplatz, Asmus-Bremer-Platz, Bernhard-Minetti-Platz, Bootshafen

Termin: 21. November bis 23. Dezember, Asmus-Bremer-Platz bis 30. Dezember, 24.11. geschlosssen

Öffnungszeiten Rathausplatz: So-Do 11-21 Uhr, Fr+ Sa 11-22 Uhr, Asmus-Bremer-Platz und Holstenplatz: So-Mi 11-20 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, bei Bedarf auch länger

Weihnachtsmarkt in Flensburg

"Hygge, Herz und Lichterglanz" - unter diesem Motto steht der gemütliche Weihnachtsmarkt mit Hütten im nordischen Stil in der Altstadt. Besonderheiten sind die große Weihnachtspyramide am Südermarkt und die Erbsensuppe von der Bundeswehr. Für Kinder gibt es Bastelaktionen, einen Wunschbaum und ein Weihnachtsmann-Postamt in der Touristinformation in der Nikolaistraße. Zum vielfältigen Unterhaltungsprogramm gehören unter anderem Walking Acts, ein Shanty- und ein Pop-Chor.

Wo: zwischen Norder- und Südermarkt

Termin: 25. November bis 31. Dezember (Südermarkt bis 23. Dezember)

Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr, 25.+26.12. geschlossen

Weitere Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein

Auch in vielen anderen Städten und Orten zwischen Nord- und Ostsee öffnen stimmungsvolle Weihnachts- und Adventsmärkte. Eine Auswahl.

Weihnachtsmärkte an der Nordsee



Bredstedt (Marktplatz), 27. November bis 22. Dezember, Mi, Do, So 16-21 Uhr, Fr+Sa 16-22 Uhr

(Marktplatz), 27. November bis 22. Dezember, Mi, Do, So 16-21 Uhr, Fr+Sa 16-22 Uhr Büsum (Rathauspark und Fußgängerzone), Winterzauber, 22. November bis 5. Januar, 11-20 Uhr, 24.12. geschlossen

(Rathauspark und Fußgängerzone), Winterzauber, 22. November bis 5. Januar, 11-20 Uhr, 24.12. geschlossen Friedrichstadt (Marktplatz), Grachtenweihnacht, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-17 Uhr

(Marktplatz), Grachtenweihnacht, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-17 Uhr Heide (Marktplatz), Heider Winterwelt mit Kunststoff-Eisbahn und Eisstockschieß-Cup, 18. November bis 23. Dezember, 11-22 Uhr

(Marktplatz), Heider Winterwelt mit Kunststoff-Eisbahn und Eisstockschieß-Cup, 18. November bis 23. Dezember, 11-22 Uhr Helgoland (Rathausplatz), 6. bis 8. und 13. bis 15. Dezember, ab 16 Uhr

(Rathausplatz), 6. bis 8. und 13. bis 15. Dezember, ab 16 Uhr Husum (Marktplatz rund um den Tine-Brunnen), 18. November bis 28. Dezember, So-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, 24.12. 10-14 Uhr, 24.11.+25.12. geschlossen

(Marktplatz rund um den Tine-Brunnen), 18. November bis 28. Dezember, So-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, 24.12. 10-14 Uhr, 24.11.+25.12. geschlossen Itzehoe (Kirchenstraße und Breite Straße), Wintervergnügen mit Gastronomie ab 1. November, Weihnachtsmarkt ab 25. November bis 31. Dezember, Mo-Sa 10-20 Uhr, So 13-20 Uhr (bei Bedarf bis 22 Uhr), 24.12.+31.12. 10-14 Uhr

(Kirchenstraße und Breite Straße), Wintervergnügen mit Gastronomie ab 1. November, Weihnachtsmarkt ab 25. November bis 31. Dezember, Mo-Sa 10-20 Uhr, So 13-20 Uhr (bei Bedarf bis 22 Uhr), 24.12.+31.12. 10-14 Uhr Meldorf (Rathausplatz), 1. Dezember, 12-20 Uhr, Adventsbasar im Meldorfer Dom 11-17 Uhr, Familien-Weihnachtsmarkt im Landesmuseum 10-17 Uhr

(Rathausplatz), 1. Dezember, 12-20 Uhr, Adventsbasar im Meldorfer Dom 11-17 Uhr, Familien-Weihnachtsmarkt im Landesmuseum 10-17 Uhr St. Peter-Ording (Historische Insel in St. Peter-Dorf), 6. Dezember bis 2. Januar, Eisstockschießen, Kinderkino, Karussell, Mi+Do 14-21 Uhr, Fr 14-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-21 Uhr, 24.+25.12. geschlossen, 26.12.-2.1. 12-22 Uhr

(Historische Insel in St. Peter-Dorf), 6. Dezember bis 2. Januar, Eisstockschießen, Kinderkino, Karussell, Mi+Do 14-21 Uhr, Fr 14-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-21 Uhr, 24.+25.12. geschlossen, 26.12.-2.1. 12-22 Uhr Tönning (Packhaus am Hafen), "Weihnachtsereignis" mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Musik im "längsten Adventskalender der Welt", an den Adventswochenenden sowie am 29. Dezember von 11-18 Uhr

(Packhaus am Hafen), "Weihnachtsereignis" mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Musik im "längsten Adventskalender der Welt", an den Adventswochenenden sowie am 29. Dezember von 11-18 Uhr Westerland/Sylt (Platz vor dem Park Neue Mitte), Sylter Wintermarkt, 6. Dezember bis 3. Januar, So-Do 12-20 Uhr, Fr-Sa 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 12-16 Uhr

Weihnachtsmärkte an Ostsee, Förde und Schlei



Burg auf Fehmarn (Marktplatz), Hüttendorf mit Live-Musik, 28. November bis 30. Dezember, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

(Marktplatz), Hüttendorf mit Live-Musik, 28. November bis 30. Dezember, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr, 24.+25.12. geschlossen Eckernförde (rund um die Kirche St. Nicolai), Weihnachtsdorf mit Kinderkarussell, Kasperletheater und Unterhaltungsprogramm, 25. November bis 30. Dezember tgl. 12-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(rund um die Kirche St. Nicolai), Weihnachtsdorf mit Kinderkarussell, Kasperletheater und Unterhaltungsprogramm, 25. November bis 30. Dezember tgl. 12-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Glücksburg (Schlosshof), Punschwald mit Getränken und Snacks, 9. November bis 22. Dezember, Do+Fr 17-22 Uhr, Sa+So 14-22 Uhr, Mo+Mi geschlossen

(Schlosshof), Punschwald mit Getränken und Snacks, 9. November bis 22. Dezember, Do+Fr 17-22 Uhr, Sa+So 14-22 Uhr, Mo+Mi geschlossen Niendorf (Hafen), "Fischers Wiehnacht" mit festlich beleuchteten Segeln und Rahmenprogramm, 29. November bis 1. Dezember, Fr ab 16 Uhr, Sa+ So ab 11 Uhr

(Hafen), "Fischers Wiehnacht" mit festlich beleuchteten Segeln und Rahmenprogramm, 29. November bis 1. Dezember, Fr ab 16 Uhr, Sa+ So ab 11 Uhr Schleswig (Capitolplatz), 18. November bis 29. Dezember, 12-21 Uhr

(Capitolplatz), 18. November bis 29. Dezember, 12-21 Uhr Schleswig (St.-Petri-Dom), Schwahlmarkt, traditioneller Kunsthandwerkermarkt im Kreuzgang des Doms mit Lesungen und gastronomischem Angebot, 7. bis 15. Dezember, Sa+So 12-18 Uhr, Mo-Fr 14-18 Uhr, Eintritt: 2 Euro (Kinder und Jugendliche frei)

Weihnachtsmärkte im Binnenland



Barmstedt (Innenstadt), Kunsthandwerk, Live-Musik und Kulinarisches, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

(Innenstadt), Kunsthandwerk, Live-Musik und Kulinarisches, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr Barmstedt (Marktplatz), "Lütt Wiehnachtsdörp" mit Eisstockschießen, 12. bis 15. Dezember + 19. bis 22. Dezember, 15-21 Uhr

(Marktplatz), "Lütt Wiehnachtsdörp" mit Eisstockschießen, 12. bis 15. Dezember + 19. bis 22. Dezember, 15-21 Uhr Barmstedt (Schlossinsel), Adventsmarkt, 14.+15. Dezember, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr

(Schlossinsel), Adventsmarkt, 14.+15. Dezember, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr Elmshorn (Alter Markt/St.-Nikolai-Kirche), stimmungsvoller Lichtermarkt mit nostalgischem Karussell und Angeboten für Kinder, Weihnachtsparade am 13.12. ab 18 Uhr, 25. November bis 24. Dezember, Mo-Sa 11-21 Uhr, So 14-20 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, Mi Familientag

(Alter Markt/St.-Nikolai-Kirche), stimmungsvoller Lichtermarkt mit nostalgischem Karussell und Angeboten für Kinder, Weihnachtsparade am 13.12. ab 18 Uhr, 25. November bis 24. Dezember, Mo-Sa 11-21 Uhr, So 14-20 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, Mi Familientag Eutin (am Schloss), am Wochenende Bastelzelt, Kinderschminken und Karussell, 25. November, 15-21 Uhr zur Eröffnung der Lichterstadt, danach 28. November bis 23. Dezember, Do+Fr 15-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 12-20 Uhr

(am Schloss), am Wochenende Bastelzelt, Kinderschminken und Karussell, 25. November, 15-21 Uhr zur Eröffnung der Lichterstadt, danach 28. November bis 23. Dezember, Do+Fr 15-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 12-20 Uhr Glückstadt (Marktplatz), Kunsthandwerk, Musikprogramm und Besuch des Weihnachtsmanns, 13. bis 15. Dezember, Fr 14-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

(Marktplatz), Kunsthandwerk, Musikprogramm und Besuch des Weihnachtsmanns, 13. bis 15. Dezember, Fr 14-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr Neumünster (Großflecken), Weihnachtsdorf mit Musikprogramm sowie einer Kunststoff-Eisbahn, 21. November bis 23. Dezember, 24.11. geschlossen, Mo-Mi 11-20.30 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, So 12-20.30 Uhr

(Großflecken), Weihnachtsdorf mit Musikprogramm sowie einer Kunststoff-Eisbahn, 21. November bis 23. Dezember, 24.11. geschlossen, Mo-Mi 11-20.30 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, So 12-20.30 Uhr Norderstedt (Stadtpark und Kulturwerk), Adventsmarkt mit Musik, Karussell und Tannenbaumverkauf, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr, im Kulturwerk Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr

(Stadtpark und Kulturwerk), Adventsmarkt mit Musik, Karussell und Tannenbaumverkauf, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr, im Kulturwerk Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr Norderstedt (Rathausplatz und Rathaus), Adventsmarkt mit Kunsthandwerk, 6. bis 8. Dezember, 6.12. 16-21 Uhr, 7.12. 11-21 Uhr, 8.12. 11-18 Uhr

(Rathausplatz und Rathaus), Adventsmarkt mit Kunsthandwerk, 6. bis 8. Dezember, 6.12. 16-21 Uhr, 7.12. 11-21 Uhr, 8.12. 11-18 Uhr Pinneberg (vor der Drostei), Weihnachtsdorf mit Live-Musik und Bastelhütte, 27. November bis 23. Dezember, So-Do 12-21 Uhr, Fr+Sa 12-22 Uhr

(vor der Drostei), Weihnachtsdorf mit Live-Musik und Bastelhütte, 27. November bis 23. Dezember, So-Do 12-21 Uhr, Fr+Sa 12-22 Uhr Rendsburg (Schiffbrückenplatz), "De lütte Wiehnacht" mit Eisbahn, 25. November bis 5. Januar, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 23.12. 11-23 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, 27.-30.12. 11-19 Uhr, 25.+26.12. und 31.12.+1.1. geschlossen, 3.1.+4.1. 11-21 Uhr, 5.1. 11-18 Uhr

(Schiffbrückenplatz), "De lütte Wiehnacht" mit Eisbahn, 25. November bis 5. Januar, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 23.12. 11-23 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, 27.-30.12. 11-19 Uhr, 25.+26.12. und 31.12.+1.1. geschlossen, 3.1.+4.1. 11-21 Uhr, 5.1. 11-18 Uhr Wedel (Altstadt am Roland), Kunsthandwerk und Kulturprogramm, 30. November, 13-21 Uhr und 1. Dezember, 11-18 Uhr

Weihnachtsmärkte im Herzogtum Lauenburg



Geesthacht (Rathausplatz), Geesthachter Weihnachtsgenuss, 12. bis 15. Dezember, ab 19 Uhr

(Rathausplatz), Geesthachter Weihnachtsgenuss, 12. bis 15. Dezember, ab 19 Uhr Lauenburg (Schlossplatz), Kunsthandwerk und Karussell, 6. bis 8. Dezember, Fr+Sa 14-22 Uhr, So 12-19 Uhr

(Schlossplatz), Kunsthandwerk und Karussell, 6. bis 8. Dezember, Fr+Sa 14-22 Uhr, So 12-19 Uhr Mölln (Marktplatz), Kunsthandwerk und Geschenkideen, 29. November bis 22. Dezember, Fr 15-20 Uhr, Sa+So 11-20 Uhr, bei Bedarf auch länger

