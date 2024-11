Weihnachtsmärkte in SH: Die ersten öffnen vor Totensonntag Stand: 01.11.2024 15:59 Uhr Mitte November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Die Schausteller wollen länger vom Geschäft zehren, die Nordkirche kritisiert, dass dadurch der Totensonntag nicht genug gewürdigt sei.

In Schleswig-Holstein öffnen dieses Jahr einige Weihnachtsmärkte schon vor Totensonntag. Nach Angaben der Schausteller und Marktkaufleute werden zum Beispiel auf dem Kieler Weihnachtsmarkt bereits ab dem 21. November Waren verkauft. Laut den Schaustellern zählt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jeder Tag.

Nordkirche: Zeit des Trauerns überspielt

Kritik kommt von der Nordkirche. Auch wenn man grundsätzlich Verständnis für die schwierige Lage der Standbetreiber habe: Durch die frühere Weihnachtsmarkt-Öffnung werde die Zeit des Trauerns überspielt, hieß es. Der Totensonntag - der letzte Sonntag vor dem ersten Adventssonntag - ist in der evangelischen Kirche ein Gedenktag für die Verstorbenen.

In diesem Jahr ist es der 24. November. An dem Tag selbst werden die Märkte vielerorts geschlossen bleiben - etwa in Kiel und Husum. Denn: An diesem "stillen Feiertag" dürfen keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, die nicht zum "ernsten Charakter" des Tages passen. Ob an so einem Tag ein Weihnachtsmarkt ganz oder in Teilen öffnen darf, müssen die Behörden vor Ort entscheiden, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit.

Diese Weihnachtsmärkte in SH öffnen vor Totensonntag

Diese Weihnachstsmärkte haben durchgehend über mehrere Wochen geöffnet:

Büsum : Winterzauber, 23. November bis 5. Januar

: Winterzauber, 23. November bis 5. Januar Heide: Heider Winterwelt (Kreis Dithmarschen): 18. November bis 23. Dezember

Heider Winterwelt (Kreis Dithmarschen): 18. November bis 23. Dezember Husum: Husumer Wiehnachtstied (Kreis Nordfriesland): 18. November bis 28. Dezember, am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Husumer Wiehnachtstied (Kreis Nordfriesland): 18. November bis 28. Dezember, am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen Kiel : Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz, 21. November bis 23. Dezember, am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

: Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz, 21. November bis 23. Dezember, am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen Kiel : Weihnachtsmarkt auf dem Bernhard-Minetti-Platz, 21. November bis 23. Dezember, Am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

: Weihnachtsmarkt auf dem Bernhard-Minetti-Platz, 21. November bis 23. Dezember, Am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen Kiel : Weihnachtsdorf, 21. November bis 23. Dezember, Am Totensonntag bleibt das Weihnachtsdorf geschlossen

: Weihnachtsdorf, 21. November bis 23. Dezember, Am Totensonntag bleibt das Weihnachtsdorf geschlossen Lübeck : Kunsthandwerkermarkt Lübsche Wiehnacht, 23. November bis 1. Dezember

: Kunsthandwerkermarkt Lübsche Wiehnacht, 23. November bis 1. Dezember Norderstedt : Weihnachtsmarkt Wintervergnügen Norderstedt, 20. November bis 22. Dezember

: Weihnachtsmarkt Wintervergnügen Norderstedt, 20. November bis 22. Dezember Schleswig: Weihnachtsmarkt, 18. November bis 29. Dezember

Diese Weihnachstsmärkte haben an (einzelnen) Wochenendtagen geöffnet

Quelle: Schaustellerverband Schleswig-Holstein

