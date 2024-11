Weihnachtsmärkte auf Gutshöfen in Schleswig-Holstein 2024 Stand: 07.11.2024 16:45 Uhr Weihnachtszauber auf dem Land: An den Adventswochenenden geht es in Schleswig-Holstein rund um alte Herrenhäuser und auf Gutshöfen wie Basthorst und Pronstorf besonders stimmungsvoll zu. Die Termine.

In alten Stallgebäuden und festlich beleuchteten Parks öffnen Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Delikatessen. Für Kinder bieten die Märkte ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm mit Bastelaktionen und Streicheltieren, die meisten kosten allerdings Eintritt. Eine Auswahl.

Adventsmarkt auf Gut Emkendorf

Etwa 140 Aussteller verkaufen auf dem Innen- und Außenbereich des Gutsgeländes Wollprodukte, Schmuck, winterliche Dekorationen, Leckereien und andere Geschenkideen. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch pikante Speisen und Glühwein im Angebot.



Lage: östlich von Rendsburg im Naturpark Westensee

Termin: 8.-10. November

Öffnungszeiten: Fr-So 10-18 Uhr

Eintritt (ab 16 Jahre): 9 Euro

Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst

Beim großen Weihnachtsmarkt sind etwa 250 Aussteller mit einer breiten Palette von Produkten vertreten. Neben gastronomischen Ständen gibt es auch ein mit Musik untermaltes Wasserfeuerwerk, eine Märchenwerkstatt für Kinder, Ponyreiten und ein Kinderkarussell.



Lage: östlich von Hamburg am Rande des Sachsenwaldes im Herzogtum Lauenburg

Termin: 22.-24. November (vorweihnachtlicher Basar) sowie 29. November.-1. Dezember, 6.-8., 13.-15. und 20.-22. Dezember

Öffnungszeiten: Fr-So 11-19 Uhr

Eintritt (ab 16 Jahre): 8 Euro

Pronstorfer Weihnacht

Rund um das barocke Herrenhaus präsentieren mehr als 100 Aussteller Kunsthandwerk wie Flechtwaren, Laternen, Floristik und handgearbeitete Steinbrunnen sowie regionale Spezialitäten wie Wild und Räucheraal in einem Hüttendorf sowie in den alten Scheunen, Ställen und im Speicher. Hinzu kommt ein breites gastronomisches Angebot. Kinder können Weihnachtsgeschenke basteln und ein Kaspertheater besuchen.



Lage: östlich von Bad Segeberg

Termine: 15.-17. und 22.-24. November, 29. November -1. Dezember, 6.-8. und 13.-15. Dezember

Öffnungszeiten: Fr-So 11-18 Uhr

Eintritt (ab 16 Jahre): freitags 6 Euro, sonnabends und sonntags 8 Euro

Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof

Etwa 110 Aussteller bieten auf dem Gutshof, in der beheizten Scheune und in einem großen Weihnachtszelt Kunsthandwerk, Antikes, Spielzeug und Dekoratives an. Außerdem Verkauf regionaler Spezialitäten wie Wild, Wurst, Marmelade und Weihnachtsgebäck. Die Gutsküche bietet Süßes und Deftiges sowie Glühwein in verschiedenen Variationen. Der Markt hat in der Adventszeit täglich geöffnet.



Lage: Holsteinische Schweiz, zwischen Bad Segeberg und Plön

Termin: 30. November bis 15. Dezember, Weihnachtsbaumverkauf bis 23.12.

Öffnungszeiten: täglich 11-18 Uhr

Eintritt (ab 16 Jahre): Mo-Fr 5 Euro, Sa+So 8 Euro

Historischer Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee

Der Hof bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Künstlern und Angeboten für Kinder. Im und rund um den historischen Kuhstall präsentieren Dutzende Aussteller Kunsthandwerk und Kulinarisches. Der Hofladen verkauft Wildspezialitäten. Wer mag, kann seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen.



Lage: östlich von Rendsburg im Naturpark Westensee

Termin: 3. und 4. Adventswochenende (14.+15. sowie 21.+22. Dezember)

Öffnungszeiten: jeweils 11-16 Uhr

Eintritt: frei, Parken 3 Euro

Weihnachtszauber und Weihnachtsbaum schlagen auf Gut Augustenhof

Bei freiem Eintritt und kostenlosen Parkplätzen können Besucher einen Weihnachtsbaum aussuchen und selbst schlagen. Mit einem Oldtimer-Traktor und Planwagen geht es in die Schonungen und zurück. Der Hof präsentiert außerdem im eigenen Hofladen verschiedene Produkte sowie Kunsthandwerk, Geschenke und Leckereien.



Lage: etwa 20 Kilometer südöstlich von Eckernförde

Termin: an den Adventswochenenden, Baumverkauf täglich

Öffnungszeiten: Sa+So 10-17 Uhr

Eintritt und Parken: frei

Weihnachten auf dem Himbeerhof Gut Steinwehr

Auf dem Gutsgelände und in beheizten Hallen präsentieren Aussteller Kunsthandwerk, Dekoartikel und andere Geschenkideen. Die Gutshofküche hat Deftiges und Süßes im Angebot. Außerdem gibt es Tannenbäume und Wild aus der Region zu kaufen. Kinder können auf der Strohburg toben, Ponyreiten und kleine Modelltrecker fernsteuern.



Lage: etwa 10 Kilometer nordöstlich von Rendsburg

Termin: 1., 2. und 3. Adventswochenende (30. November + 1. Dezember, 7.+8., 14.+15. Dezember)

Öffnungszeiten: jeweils 10-18 Uhr

Eintritt: frei, Parken 3 Euro

