Weihnachtsmärkte in Lübeck 2024: Kunsthandwerk und Maritimes Stand: 08.11.2024 15:46 Uhr Eine der schönsten und bekanntesten Weihnachtsstädte in Norddeutschland ist Lübeck. Rund um die festlich beleuchtete Altstadt und an der Trave stimmen gleich mehrere Märkte auf das Fest ein.

Ein historischer Weihnachtsmarkt, ein Märchenwald und ein maritimer Markt mit Riesenrad sind nur einige der Attraktionen, die Lübeck in der Adventszeit zu bieten hat. Wer noch ein Geschenk sucht, findet auf den Kunsthandwerkermärkten in der Petrikirche und im Heiligen-Geist-Hospital ein breites Angebot. Für ein gemütliches Punschtrinken nach dem Weihnachtseinkauf eignet sich das "Hafenglühen" am Drehbrückenplatz direkt an der Trave. Ein Überblick über die verschiedenen Märkte ein Termine.

Traditioneller Weihnachtsmarkt und Märchenwald

Eine besonders schöne Kulisse bietet der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus und in der Breiten Straße. Bereits seit 1648 verkaufen hier die Händler Schönes und Kulinarisches zur Adventszeit. Nebenan bei der Marienkirche können Besucher im Märchenwald in die Welt der Gebrüder Grimm eintauchen. 20 kleine Häuser zeigen Figuren und Szenen aus verschiedenen Märchen, darunter auch weniger bekannte Geschichten wie etwa das Märchen von den drei Spinnerinnen. Weitere Anziehungspunkte für Familien mit Kindern sind Stände mit süßen Leckereien sowie ein Nostalgie-Karussell und eine Kindereisenbahn.

Wo: Rathausmarkt/Breite Straße

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 13-20 Uhr, 30.12. 11-18 Uhr, Märchenwald Mo-So 11-19.30 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 14-18 Uhr

Historischer Weihnachtsmarkt im Marienkirchhof

Im Kirchhof der Marienkirche lockt der historische Weihnachtsmarkt. Zwischen Feuerkörben, Laternen und Lagerfeuern verspricht er eine Zeitreise ins Mittelalter: Gaukler und Musiker in historischen Gewändern sorgen für Unterhaltung, an den Ständen können Besucher urige Spezialitäten aus dem Ofen und vom Grill probieren, Met trinken und traditionelle Handwerksarbeiten wie Lederwaren, Felle und Schnitzereien kaufen.

Wo: Marienkirchhof

Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11.30-21 Uhr

Maritimer Weihnachtsmarkt am Lübecker Koberg

Auf dem Marktplatz am Koberg wartet der maritime Weihnachtsmarkt auf Besucher. Alte Holzfässer, Fischernetze und Strandkörbe sorgen für Hafen- und Ostseeflair rund um Lübecks alte Fischerkirche St. Jakobi. Wer Stadt und Markt einmal von oben sehen möchte, kann mit dem Riesenrad fahren.

Wo: Koberg

Öffnungszeiten: 25. November bis 29. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 13-20 Uhr, 29.12. 11-18 Uhr

Wichtelland im Jakobi-Kirchhof

Das Wichteldorf hält für Kinder viele Überraschungen bereit, darunter eine Wichtelschule, ein Wichtelboot und ein Wichtelwohnzimmer. Außerdem können sie sich auf eine interaktive Suche nach den kleinen Helfern des Weihnachtsmanns begeben oder eine Runde Wichtelgolf an festlich geschmückten Bahnen spielen. Eine Wichtelwerkstatt lädt Kinder dazu ein, kreativ zu werden.

Wo: Kirchhof, St. Jakobi

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 13-20 Uhr, 29.12. 11-18 Uhr, Wichtelgolf tgl. 11-19 Uhr, Wichtelwerkstatt tgl. 14-19 Uhr, 24.+25.12. geschlossen, 26.12. 13-19 Uhr

"Hafenglühen" am Drehbrückenplatz

Am Drehbrückenplatz, direkt an der Trave im Alten Hafen, findet das "Hafenglühen" statt. Der rustikal gestaltete Markt lädt zum Punsch trinken an Feuerschalen ein. Dazu gibt es Fisch und regionale Spezialitäten vom Grill. Für Unterhaltung sorgt täglich wechselnde Livemusik.

Wo: Drehbrückenplatz an der Trave neben der Willy-Brandt-Allee

Öffnungszeiten: 25. November bis 29. Dezember, Mo-Do 15-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen



Kunsthandwerkermärkte im Heiligen-Geist-Hospital und in der Petrikirche

Schönes und Dekoratives aus traditioneller Herstellung finden Besucher auf den Kunsthandwerkermärkten. Sehr beliebt und manchmal auch recht voll ist der Markt im Heiligen-Geist-Hospital. Rund 80 internationale Kunsthandwerker und -handwerkerinnen stellen dort aus. In der St.-Petri-Kirche können Besucher an Ständen mit Keramik, Holzarbeiten, Schmuck und Spielzeug fündig werden. Wer mag, hat auch Gelegenheit, den Turm zu erklimmen und einen Blick auf das weihnachtliche Lübeck aus 50 Metern Höhe zu genießen.



Wo: Koberg 11 und Petrikirchhof

Öffnungszeiten Heiligen-Geist-Hospital: 29. November bis 8. Dezember, täglich 11-19 Uhr, Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei

Öffnungszeiten Petrikirche: 26. November bis 15. Dezember, täglich 11-19 Uhr, Eröffnung 25.11. 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

