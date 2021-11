Weihnachtsmärkte 2021: Diese Corona-Regeln gelten im Norden Stand: 01.11.2021 15:20 Uhr Im Norden gibt es dieses Jahr wieder Weihnachtsmärkte - mit vielen Corona-Auflagen wie 2G und 3G. Welche Regeln gelten in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern?

Viele Menschen freuen sich darauf, wieder rauszukommen und gemütlich an den Weihnachtsmarktständen zusammenzustehen. Doch was ist mit der Ansteckungsgefahr? Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Uni Kiel, stuft das Risiko unter freiem Himmel als gering ein. Sorge bereiten ihm dagegen Feiern in Innenräumen. Um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten, finden die Weihnachtsmärkte im Norden in diesem Jahr unter Auflagen statt.

Niedersachsen: Entscheidung zwischen 2G und 3G oft noch unklar

Auf den Weihnachtsmärkten in Niedersachsen gilt grundsätzlich die 3G-Regel für alle, die Speisen oder Getränke konsumieren oder Fahrgeschäfte nutzen. Wer nur bummeln oder etwas kaufen möchte, benötigt keinen Nachweis darüber, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Zwischen den Ständen muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Betreiber müssen ein Hygienekonzept vorlegen. In geschlossenen Innenräumen darf keine Bewirtung erfolgen. In Verkaufs- und Sanitärräumen gilt eine Maskenpflicht. Kontaktdaten müssen nicht erhoben werden. Betreiber können mit einer 2G-Regelung Bewirtung und Fahrgeschäfte nur für Geimpfte und Genesene anbieten, unabhängig von der jeweiligen örtlichen Warnstufe (sie ergibt sich aus den Indikatoren Hospitalisierung, Neuinfizierte und Intensivbetten-Belegung). Ab der höchsten Warnstufe 3 gilt 2G verpflichtend. Für einige Märkte ist noch unklar, ob 2G oder 3G gelten soll, so etwa in Lüneburg und Uelzen. Hannover setzt auf die 3G-Regel, Buxtehude mit einem umzäunten Weihnachtsmarkt auf 2G.

Schleswig-Holstein: 3G in Innenräumen

In Schleswig-Holstein starten fast überall wieder die Weihnachtsmärkte. Doch die Veranstalter wissen: Steigen die Inzidenzzahlen weiter, kann es auch wieder die Rolle rückwärts geben. In Lübeck gilt unter freiem Himmel keine Maskenpflicht, es wird aber empfohlen, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen, wo ein Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. In Innenräumen sowie bei den vier Kunsthandwerkermärkten gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Auch die Zahl der Gäste und der Aussteller ist begrenzt. In Kiel gilt für die Almhütte auf dem Rathausmarkt die 3G-Regel, ebenso für das Eisvergnügen, das am Ostseekai stattfindet. Die genauen Hygienekonzepte sollen erst mit der neuen Corona-Landesverordnung am 14. November bekanntgegeben werden.

Mecklenburg-Vorpommern: Offen für alle, innen gilt 3G

Die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern können in diesem Jahr unter Auflagen wieder öffnen. In Innenräumen gilt die 3G-Regel, Zugang haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Die Außenbereiche stehen allen offen, sofern die Abstände eingehalten werden. Betreiber müssen ein Hygienekonzept vorlegen, die Gesundheitsämter können dann Maßnahmen wie eine Masken- oder Testpflicht für einzelne Bereiche anordnen.

Hamburg: 2G und 3G für Betreiber möglich

In Hamburg können Weihnachtsmärkte wahlweise mit 2G- oder 3G-Option öffnen oder diese Optionen auch nur für einzelne Stände auf dem Markt anbieten, in dann jeweils eingezäunten Bereichen. Je nach Größe und örtlichen Gegebenheiten soll es vier verschiedene Modelle geben, die die Betreiber wählen können. Innerhalb der 2G-Option kann dann sogar auf Abstand, Maske und Begrenzung der Personenzahl verzichtet werden. Auch die Sperrstunde für den Alkoholausschank bis 22 Uhr fällt dann weg - unter 3G gilt sie. Eine Kontaktnachverfolgung ist in beiden Modellen zwingend. Folgende Märkte finden statt:

Der Winterdom auf dem Hamburger Heiligengeistfeld darf in diesem Jahr wieder stattfinden - ebenfalls unter 2G-Bedingungen. Neben den vollständig Geimpften und den Genesenen dürfen den Dom auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre besuchen.

Den Weihnachtsmarkt nach Hause holen

Wem die jeweils geltenden Corona-Regeln zu viel werden oder wer auch schon in der Vor-Corona-Zeit keine Lust auf Menschenmassen hatte, der kann Glühwein, Punsch oder gebrannte Nüsse auch einfach zu Hause selbst machen und dort genießen.

