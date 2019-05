Stand: 13.05.2019 15:06 Uhr

Tag des Wanderns: Auf in die Natur

Im Harz beginnt um 18 Uhr in Wildemann eine Abendwanderung, in Bad Salzuflen steht eine Gesundheitswanderung auf dem Programm, in Hamburg wird ab 18 Uhr an der Elbe sportlich gewandert und in Baabe auf Rügen sammeln die Wanderer unterwegs Müll ein. Zum Tag des Wanderns am Dienstag, 14. Mai, gibt es auch im Norden dutzende Angebote. Die Touren dauern meist zwei bis drei Stunden und sind überwiegend kostenlos. Veranstalter sind Wander- und Gebirgsvereine, aber auch Umwelt- und Tourismus-Organisationen. Mitwandern können alle, die sich gern gemeinsam an der frischen Luft bewegen wollen.

Werbung für das Wandern

Der Tag des Wanderns fand 2016 erstmals bundesweit statt, organisiert vom Deutschen Wanderverband. Er will damit für das Wandern werben und auch gezielt junge Menschen für die Bewegung in der Natur begeistern. Damit auch Berufstätige dabei sein können, beginnen zahlreiche Wanderungen erst am späten Nachmittag oder frühen Abend. Übersicht über alle Wanderungen bietet die Website des Wanderverbandes.

Rügen beim Wanderfrühling entdecken Nordtour - 30.03.2019 18:00 Uhr Fachkundige Führungen zu den schönsten Ecken Rügens, Ortsrundgänge und Nordic-Walking-Touren: Beim Wanderfrühling Rügen im April gibt es eine Vielzahl von Angeboten.







