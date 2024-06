Tag der offenen Gärten in Schleswig-Holstein und Hamburg Stand: 13.06.2024 11:14 Uhr Im Rahmen der Aktion "Offener Garten" laden am Wochenende vom 15./16. Juni 2024 mehr als 200 Gartenbesitzer im Norden in ihre grünen Oasen ein. Interessierte können Ideen sammeln und sich austauschen.

Vom Landschaftspark über Stadt-, Reihenhaus-, Klein- und Gemeinschaftsgärten bis zu Gärtnereien - traditionell am dritten Juni-Wochenende öffnen in Schleswig-Holstein und Hamburg zahlreiche, meist private Gärten ihre Pforten. Besucherinnen und Besucher können sich anschauen, wie andere Menschen ihr grünes Paradies gestalten und welche Pflanzen sie kombinieren - und mit den Gartenbesitzern ins Gespräch kommen sowie manchen Ableger ergattern. Zudem erhalten sie Einblick in verschiedene Anlagen wie Rosen-, Kräuter-, Gemüse- und Obst- oder Schattengärten.

Alle teilnehmenden Gärten finden sich auf der Website der Interessengemeinschaft Aktion "Offener Garten" Schleswig-Holstein und Hamburg, auch nach Landkreisen oder Regionen sortiert. Zu jedem Garten gibt es Informationen zu den Besonderheiten, Öffnungszeiten und Termine sowie eine Auswahl an Bildern.

"Offener Garten": Viele Termine während der Saison

Die Aktion "Offener Garten", die im Jahr 2000 mit 17 Gärten begann, wendet sich an Gartenneulinge und Hobbygärtner gleichermaßen und soll Lust auf den eigenen Garten machen. Neben dem Aktions-Wochenende im 25. Jubiläumsjahr können Besucher viele Gärten zusätzlich immer am ersten Sonntag der Monate April bis Oktober besichtigen, manche haben auch individuelle Öffnungszeiten. Außerdem findet am Sonnabend, 3. August, von 19 bis 23 Uhr die "Lange Nacht der Gärten" statt.

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 08.06.2023 | 18:00 Uhr