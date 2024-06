"Offene Gärten in MV" auch dieses Mal wieder gut besucht Stand: 09.06.2024 19:25 Uhr Bei der Aktion "Offene Gärten" haben am Wochenende wieder zahlreiche Gartenbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern in ihre grünen Oasen eingeladen. Die Aktion findet zweimal im Jahr statt.

Ob verwunschenes Blütenreich, prächtiger Bauerngarten oder gepflegter Rosengarten: Pflanzenfreunde konnten an diesem Wochenende wieder individuell angelegte Gartenanlagen besichtigen, sich Anregungen holen und mit anderen Gartenliebhabern direkt ins Gespräch kommen. Neben Hobbygärtnern beteiligten sich auch Vereine, Gutshäuser und Gärtnereien an der Aktion des Vereins "Offene Gärten in Mecklenburg-Vorpommern". Sie findet seit 2021 zweimal im Jahr statt, das nächste Mal am 14. und 15. September.

Offene Gärten wieder gut besucht

Traditionell haben vor Ort wieder farbenfrohe Gießkannen den Weg zu den teilnehmenden Gärten gewiesen - erfolgreich. Eine Sprecherin äußerte sich nämlich zufrieden mit der Resonanz. Die Angebote seien abermals sehr gut angenommen worden, konkrete Besucherzahlen konnte sie aber noch nicht nennen. In den Vorjahren hätten die offenen Gärten aber jeweils mehr als 5.000 Menschen angelockt.

Mehr als 100 Gärten haben teilgenommen

Landesweit waren in diesem Jahr 123 Gärten dabei. Die genauen Öffnungszeiten und Angebote hatte der Verein "Offene Gärten in MV" auf seiner Website zusammengestellt. Dort konnten sich Interessierte auf einer Landkarte oder auf einer nach Landkreisen sortierten Liste über die einzelnen Gärten informieren. Einige teilnehmende Gärten hatten auch Kaffee und Kuchen für die Gäste im Angebot. Der Eintritt war meist kostenlos.

