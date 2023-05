Mühlentag 2023: Heute öffnen viele Mühlen im Norden Stand: 29.05.2023 06:51 Uhr Mit Wind oder Wasser betrieben - in Norddeutschland stehen Hunderte liebevoll sanierte Mühlen. Traditionell öffnen viele von ihnen zum Mühlentag am Pfingstmontag.

Ihr Anblick fasziniert, die robuste Mechanik verblüfft: Mühlen zählen zu den ersten komplexen Maschinen, die Menschen die Arbeit erleichtert haben. Einst standen sie in jedem größeren Dorf, seit den 1950er-Jahren verschwanden Mühlen aber weitgehend aus dem Landschaftsbild. Inzwischen kümmern sich Liebhaber um die verbliebenen Exemplare und sorgen dafür, dass die technischen Meisterwerke vergangener Zeiten nicht verfallen.

Viele der historischen Mühlen öffnen am heutigen Deutschen Mühlentag. Häufig kann man die Bauwerke dann nicht nur beim Mahlen erleben, sondern auch zusehen, wie in Backhäusern das frisch gemahlene Mehl zu Brot weiterverarbeitet wird.

Niedersachsen: Mühlen aus aller Welt in Gifhorn

Allein in Niedersachsen sind rund 800 Wasser- und etwa 600 Windmühlen erhalten, viele von ihnen sind am Pfingstmontag zu besichtigen. Dazu zählen etwa die Bockwindmühle im Hermann-Löns-Park in Hannover aus dem Jahr 1701, die Wassermühle in Moisburg, die Windmühle Paula in Steinhude oder die zwei historischen Mühlen im Freigelände des Brotmuseums in Ebergötzen. Sehr lohnend ist auch ein Besuch im Internationalen Mühlenmuseum in Gifhorn, das nach längerer Schließ- und Umbauzeit zu Pfingsten erstmals wieder öffnet. Zu sehen sind insgesamt 13 Mühlen aus verschiedenen Ländern der Erde, neben Exemplaren aus Deutschland etwa Mühlen aus Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich, Russland und Korea.

Mühlenvielfalt in Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein sind etliche Mühlen am Pfingstmontag dabei, etwa die Windmühle Renata in Schwensby (Angeln), die Windmühle Fortuna im Landschaftsmuseum Unewatt, die Hoper Mühle "Edda" in St. Michaelisdonn, die "Hochzeitsmühle" in Wenningstedt oder auch die Amrumer Windmühle. Gleich vier Mühlen hat das Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel zu bieten. Eine Besonderheit dort ist eine Bockwindmühle, die noch aus dem 16. Jahrhundert stammt. Zu sehen sind zudem eine Windmühle aus Hollingstedt in Betrieb, eine Wassermühle und eine Spinnkopfmühle. Bei speziellen Führungen am Mühlentag können Besucher mehr über die Technik der Bauwerke erfahren.

Mecklenburg-Vorpommern: Wind-, Wasser- und Motormühlen besichtigen

In Mecklenburg-Vorpommern öffnen zum Mühlentag insgesamt 22 historische Wind-, Wasser- und Motormühlen, darunter etwa die schöne Stadtmühle von Malchow und die mehr als 300 Jahre alte Schweriner Schleifmühle, deren großes Wasserrad Maschinen antreibt, um Steine zu bearbeiten - von kleinen Edelsteinen für Schmuckstücke bis hin zu schweren Sockelblöcken für Denkmäler. Zur Mühle zählt auch ein Museum.

Hamburg: Rieckhaus zeigt Schöpfmühle

In den Hamburger Vierlanden lädt das Rieckhaus zur Besichtigung seiner Schöpfmühle ein, die einst zur Entwässerung der Felder eingesetzt wurde. Nicht weit entfernt steht die Riepenburger Mühle interessierten Besuchern offen, Hamburgs größte und älteste Mühle, in der bis heute Getreide gemahlen wird.

Einen Überblick über alle teilnehmenden Mühlen bietet eine Karte auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde.

Deutscher Mühlentag 2023 Seit 1994 öffnen am Deutschen Mühlentag bundesweit rund 1.000 Wind-, Wasser- und andere Mühlen für interessierte Besucher. Viele Veranstalter organisieren Mühlenfeste mit Mahl- und Backaktionen, Kinderprogramm und kulinarischen Angeboten. Organisator des Mühlentags ist die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung mit ihren Landes- und Regionalverbänden.

