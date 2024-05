KunstOffen 2024: Künstler in MV öffnen Ateliers und Werkstätten Stand: 14.05.2024 10:45 Uhr Jedes Jahr findet in Mecklenburg-Vorpommern am Pfingstwochenende KunstOffen statt. Eine Veranstaltung, die sowohl die unterschiedlichsten Künstler als auch viele Besucher anzieht.

Wenn über das Pfingstwochenende endlich wieder Zeit für Ausflüge ist, zieht es viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auch zu KunstOffen. Ein Event, das die Möglichkeit bietet, die Kunstlandschaft in MV und deren Künstler zu entdecken.

Was ist KunstOffen?

Das erste KunstOffen fand bereits im Jahr 1994 statt und hat seitdem mehr und mehr an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen - bei Teilnehmern und Besuchern. Organisiert wird das Kunstevent, das immer zu Pfingsten stattfindet, vom Tourismusverband MV. Jedes Jahr nehmen bis zu 800 Künstler an über 500 Orten an KunstOffen teil und öffnen ihre Pforten für tausende von Besuchern. Diese können dann entspannt durch die Galerien und Ausstellungen schlendern, mit den Künstlern vor Ort ins Gespräch kommen oder sogar zusehen, wie ein Kunstwerk zum Beispiel aus Holz oder Ton entsteht.

Kostet KunstOffen Eintritt?

Der Eintritt für Besucher von KunstOffen ist frei. Wer als Künstler oder Künstlergemeinschaft an KunstOffen teilnehmen möchte, muss sich zum Einen vorher beim zuständigen Tourismusverband anmelden und zum Anderen eine Unkostenpauschale von 35 Euro bezahlen, um in die verschiedenen Flyer und Online-Listen aufgenommen zu werden.

Wo findet KunstOffen 2024 statt?

Ateliers in versteckten Hinterhöfen oder abgelegenen Bauernhöfen, kleine Galerien, Töpfereien oder private Werkstätten und Kunstgärten: auf Rügen, an der Mecklenburgische Seenplatte, entlang der Ostseeküste oder rund um und in Schwerin oder Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern findet KunstOffen jedes Jahr im gesamten Land statt. Auch im Jahr 2024 nehmen vom 18. bis zum 20. Mai in jedem Teil des Landes wieder unterschiedliche Galerien, Werkstätten oder traditionelle kleine Fabriken teil. Nicht nur eine einzigartige Möglichkeit, Kunst kennenzulernen, sondern auch an Orte zu fahren, an die es einen sonst eher nicht verschlägt.

Welche Ateliers und Galerien nehmen in Mecklenburg-Vorpommern teil?

Eine komplette Übersicht über alle Locations, die an KunstOffen 2024 teilnehmen, gibt es entweder auf der Internetseite des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern e.V. oder aber als einzelne Flyer für jede Region zum Herunterladen:





Die teilnehmenden Künstler weisen außerdem traditionell mit einem gelben Schirm oder einer blau-weißen Fahne am Eingang darauf hin, dass sie Besucher an diesem KunstOffen-Wochenende willkommen heißen.