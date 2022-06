Mühlentag: Willkommen in den historischen Mühlen Stand: 03.06.2022 10:51 Uhr Mit Wind oder Wasser betrieben - in Norddeutschland stehen zahlreiche liebevoll sanierte Mühlen. Zum Mühlentag am Pfingstmontag (6. Juni) öffnen viele für Besucher.

Ihr Anblick fasziniert, die robuste Mechanik verblüfft: Mühlen zählen zu den ersten komplexen Maschinen, die Menschen die Arbeit erleichtert haben. Einst standen sie in jedem größeren Dorf, seit den 1950er-Jahren verschwanden Mühlen aber weitgehend aus dem Landschaftsbild. Inzwischen kümmern sich Liebhaber um die verbliebenen Exemplare und sorgen dafür, dass die technischen Meisterwerke vergangener Zeiten nicht verfallen.

Zentrale Veranstaltung dieses Mal in Schwerin

Traditionell am Pfingstmontag stellen die Mühlenfreunde ihre Arbeit der Öffentlichkeit vor und laden in diesem Jahr zum 29. Mal zum Deutschen Mühlentag ein. Die zentrale Eröffnung findet diesmal an der Schweriner Schleifmühle statt.

Hunderte Mühlen im Norden

Auch in Norddeutschland gibt es noch Hunderte Mühlen, allein in Niedersachsen rund 800 Wasser- und etwa 600 Windmühlen. Die Vielfalt beeindruckt: Fast jeder Mühlentyp, der einmal entwickelt wurde, ist erhalten geblieben oder wurde rekonstruiert. Viele können regelmäßig, an einzelnen Mahl- und Backtagen oder am Mühlentag besichtigt werden.

Dazu gehören auch zahlreiche gepflegte Liebhaberstücke in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern. Viele von ihnen machen beim Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag mit, die größte Auswahl haben Besucher in Niedersachsen. Einen Überblick über alle teilnehmenden Mühlen bietet eine Karte auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde.

Deutscher Mühlentag Seit 1994 öffnen am Deutschen Mühlentag bundesweit rund 1.000 Wind-, Wasser- und andere Mühlen für interessierte Besucher. Viele Veranstalter organisieren Mühlenfeste mit Mahl- und Backtag, Kinderprogramm und kulinarischen Angeboten. Organisator des Mühlentags ist die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung mit ihren Landes- und Regionalverbänden.