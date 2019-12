Stand: 06.12.2019 11:05 Uhr

Weihnachtsmärkte einmal anders

In den großen Städten strömen jetzt Tausende Menschen zu den Weihnachtsmärkten. Bis zum Fest können sie dort durchgehend die fröhlich-besinnliche Mischung aus Kirmes und Geschenkemarkt genießen. Es gibt aber auch die kleinen, ungewöhnlichen Märkte, die nur an einem Wochenende ein besonderes Programm bieten. Einige ausgewählte Tipps für das zweite Adventswochenende 7./8. Dezember:

"WeihNachtsBasar" auf Burg Bodenteich

Wenn es am Sonnabend dunkel wird, beginnt im Rittersaal der festlich beleuchteten Burg Bodenteich in der Lüneburger Heide der "WeihNachtsBasar". Gegen 18 Uhr spielen Trompeter an den Fenstern des Brauhauses. Der Sonntag steht unter dem Motto "FamilienWeihnachtsMarkt". Rund 30 Stände bieten unter anderem Holzspielzeug, Schmuck und Gefilztes an. Auf dem Burghof brennen Feuerkörbe, Kinder freuen sich über einen Streichelzoo und können beim Basteln auf den Weihnachtsmann warten, der gegen 16 Uhr ankommen soll.

Burgstraße, 29389 Bad Bodenteich

Öffnungszeiten: Sonnabend 17-21 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr

Eintritt frei

"Winterzauber" in Redefin

Ein Dorf- und Festplatz mit weißen Pagodenzelten bildet den Mittelpunkt des "Winterzaubers" auf dem Landgestüt Redefin in Mecklenburg. Junge Besucher können eine Runde mit der Eisenbahn oder dem Karussell drehen, Ponys streicheln und auf der Hüpfburg toben. Von der großen Bühne in der historischen Reithalle erklingt Musik, zahlreiche Kunsthandwerker haben ihre Stände aufgebaut. Auf dem Programm stehen außerdem ein Lagerfeuer und Voltigier-Vorführungen. Am frühen Abend sprühen bei einer Feuershow die Funken. Am Sonnabend zieht ab 17.30 Uhr ein Lampion- und Lichterumzug mit Musikbegleitung über das Gelände.

Betriebsgelände 1, 19230 Redefin

Öffnungszeiten: Freitag 13-20 Uhr, Sonnabend 10-21 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr

Eintritt: 2 Euro (inklusive Tombola-Los)

Parkplatz: 2 Euro

"Winterzauber": Der kreative Weihnachtsmarkt in Lingen

"Winterzauber" nennt sich der Kunst- und Kreativmarkt in Lingen an der Ems. Der Internationale Kulturverein und Partner haben zahlreiche Kunsthandwerker eingeladen und Kulinarisches aus aller Welt organisiert. Ein Höhepunkt: die "Fensterstimmen" am Sonnabend um 20 Uhr. An den offenen Fenstern des Professorenhauses und des Seminargebäudes spielen und singen Musiker Weihnachtslieder und Pop-Balladen. Am Sonntag sprühen ab 17.30 Uhr die Funken bei einer Feuershow zum Abschluss des Marktes .

Universitätsplatz, 49808 Lingen

Öffnungszeiten: Freitag und Sonnabend 16-22 Uhr, Sonntag 14-18 Uhr

Eintritt frei

Der vielseitige Weihnachtsmarkt auf der Ratzeburger Insel

"Advent auf der Insel - In allen Häusern ist Licht" heißt das neue Motto in Ratzeburg. Neun Stationen laden zu einem Bummel über die Altstadtinsel ein. Im Kreuzgang des Doms findet ein Adventsbasar statt. Weihnachtliches gibt es auch beim Basar in der Jugendherberge, während die Kinder basteln dürfen (13-16 Uhr). Das Kreismuseum zeigt bei freiem Eintritt Weihnachtsschmuck und eine historische Modelleisenbahn. Neu ist ein kleiner Wintermarkt in der Rathausstraße. In der Sankt Petri Kirche stehen am Sonnabend mehrere Konzerte auf dem Programm. Wer mitsingen möchte, kommt um 17 Uhr zum Adventssingen in den Dom.

Insel, 23909 Ratzeburg

Öffnungszeiten: Sonnabend 11-18 Uhr, Sonntag 12-17 Uhr

Eintritt frei

Kloster-Weihnacht in Walkenried

Advent am und im historischen Kloster Walkenried im Südharz, das zum Weltkulturerbe gehört. Auf dem Vorplatz bauen Händler ihre Stände mit Weihnachtlichem und Leckereien auf. Am Sonnabend beginnen um 14 Uhr und 17 Uhr Führungen durch das Kloster. Um 15.30 Uhr treffen sich Interessierte zum offenen Singen im Kreuzgang und um 18 Uhr erklingt dort ein Adventskonzert mit Chor. Am Sonntag beginnen um 11.30 Uhr und um 14 Uhr rund einstündige Führungen. Von 15 bis 17 Uhr leuchten im mittelalterlichen Kreuzgang des Klosters Hunderte Kerzen.

Am Klostervorplatz, 37445 Walkenried

Öffnungszeiten: Sonnabend 12-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt: 6 Euro (für das Kloster inkl. Veranstaltungen)

Endlich in Adventsstimmung Rund um den Michel - 01.12.2019 18:00 Uhr Der Geruch von Tannenzweigen, Schmalzgebäck oder Glühwein: Jeder hat seinen Weg, sich in die besinnliche Adventslaune zu versetzen. 21 Weihnachtsmärkte helfen dabei.







4 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr Weihnachtsmärkte Die Weihnachtsmärkte laden wieder ein Glühweinduft und Lichterglanz: Jetzt haben im ganzen Norden wieder die Weihnachtsmärkte geöffnet. Eine Auswahl stimmungsvoller Märkte auf dem Land und in den Städten. mehr

Dieses Thema im Programm: Rund um den Michel | 01.12.2019 | 18:00 Uhr