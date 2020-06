Stand: 10.06.2020 13:14 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mecklenburgisches Staatstheater bekommt Doppelspitze von Axel Seitz

Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin wird von der Spielzeit 2021/22 an von einem Duo geführt: Am Mittwochvormittag sind Hans-Georg Wegner als Generalintendant und künstlerischer Leiter sowie Christian Schwandt als Kaufmännischer Geschäftsführer vorgestellt worden.

Hans-Georg Wegner arbeitet derzeit noch als Operndirektor am Deutschen Nationaltheater in Weimar, Christian Schwandt ist noch bis Ende Juli Theaterdirektor in Lübeck. Der 57-Jährige wird seine Stelle in Schwerin bereits zum kommenden Januar antreten. Hans-Georg Wegner hat noch eine ganzes Jahr bis zum Sommer 2021 Zeit, sich auf seine Arbeit am Mecklenburgischen Staatstheater vorzubereiten: Tendenziell ist es klar, dass ich einen Neustart kreieren möchte. Insofern wird es sicher einige Wechsel geben. Aber ich würde jetzt nicht einfach mit einer fremden Mannschaft einreiten. Das ich kein guter Stil. Zunächst kommen die Kennenlerngespräche, die sind wichtig."."

Wegner will an Schweriner Theater-Traditionen anknüpfen

Der 51-jährige gebürtige Dessauer Wegner will in Schwerin vor allem an die großen Theater-Traditionen in den 70er- und 80er-Jahren anknüpfen - ganz im Sinne des damaligen Schauspieldirektors Christoph Schroth: Volkstheater sei Theater, das sein Publikum ernst nimmt. Hans-Georg Wegner hatten sich unter 68 Bewerbern, Christian Schwandt unter 20 Interessenten durchgesetzt. Erst heute Morgen stimmte die Gesellschafterversammlung den beiden Personalentscheidungen für das Mecklenburgische Staatstheater zu.

