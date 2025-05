Billie Eilish sprüht vor Energie beim Konzert in Hannover Stand: 05.05.2025 11:26 Uhr Den ersten Stopp in Deutschland ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour legte die 23-jährige Kalifornierin Billie Eilish in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover ein - gleich neben einem Taylor-Swift-Gottesdienst auf dem Kirchentag.

von Uli Kniep

Schon Tom Odell, britischer Pianist und Songschreiber, erntete mehr als nur höflichen Applaus, als er den Konzertabend um 19 Uhr eröffnete. Allerdings reihten sich zu dieser Zeit noch Hunderte von Billie-Eilish-Fans geduldig vor der ZAG Arena auf dem Messegelände in die Warteschlange ein.

Nachhaltiges Merchandising

Ihnen entgingen somit 45 Minuten mit einem ebenso sympathischen wie passenden Support und seinen Songs des aktuellen Albums "Black Friday". Dass dies trotzdem kein schwarzer Freitag werden würde, stand für die weit angereisten Billie-Eilish-Fans schon seit Langem fest.

Unmittelbar vor Showbeginn informierten sich etliche Besucherinnen und Besucher noch an den Ständen im Vorraum über vegane Lebensweise und Tierschutz - Themen, für die sich Eilish einsetzt. Etliche Fans griffen auch noch einmal tief in die Tasche, um ein aktuelles Tour-Shirt oder einen Hoodie für bis zu 130 Euro zu erstehen: "Hit Me Hard and Soft" prangt auf jedem Teil aus nachhaltigem Material ohne Giftstoffe, wofür Billie Eilish mit ihrem Namen bürgt.

Billie Eilish sucht Nähe zum Publikum

Um 20.24 Uhr endlich ist es dann so weit: Rund 12.000 begeisterte Anhänger begrüßen ihr Idol mit ohrenbetäubendem Jubel. In einem legeren roten Basketball Jersey mit der Aufschrift "Billionaire Boys Club" erscheint Billie Eilish in gleißendem Lichtkegel hoch über den Köpfen der Fans.

Auch wenn anfangs der Gesang noch recht unverständlich aus der bombastischen Lautsprecheranlage kommt, so ist der erste Eindruck doch umwerfend: Die imposante Bühne ist mittig in den Innenraum gebaut, darüber hängen riesige Videoleinwände, keine Techniktürme verstellen den Blick. Und die 23-Jährige hastet unermüdlich von einer Seite zur anderen, taucht sogar in die Menge ab und schüttelt die ihr entgegen gereckten Hände.

Weniger Melancholie, mehr Lebhaftigkeit

Während sie ihren Hit "Bad Guy" singt, hantiert Billie Eilish mit einer Handykamera, filmt sich, das Publikum und ihre Band. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie an diesem Abend dem Schlagzeuger Andrew Marscall, der Geburtstag hat: "Happy Birthday To You!".

Ihre nicht selten melancholisch bis düster klingenden Studioproduktionen, die Billie durchweg mit Bruder Finneas O'Connell aufnimmt, klingen im Konzert lebhafter. Das gilt sogar für die akustischen Versionen von "Your Power" und "TV" mit ihren beiden Chorsängerinnen.

Momente der Stille und Einkehr

Ein besonderer Moment während der knapp zweistündigen Show aber ist die Stille, die einkehrt, als Billie Eilish "When The Party's Over" anstimmt. Hier wird ihre Stimme mit einem sogenannten Loop vervielfacht, das erfordert Konzentration. Geradezu andächtig lauschen nun ihre Fans, und kurzzeitig kommt in den Sinn, dass jetzt gerade der Kirchentag in Hannover begangen wird. In der benachbarten Halle 7 feiert gar die Heiliggeistgemeinde Heidelberg auf dem Messegelände einen Taylor-Swift-Gottesdienst unter dem Motto "Take Me To Church".

Billie Eilish verkörpert eher den Gegenentwurf zu dem Megastar Swift: Ausgelassen und ohne zur Schau gestellte Körperlichkeit hüpft Eilish mit nun offenem, schwarzem, langem Haar über die Bühne, wenn sie up-tempo Stücke wie "What Was I Made For" aus dem "Barbie"-Film präsentiert. Dass diese Nummer kürzlich sogar Gegenstand einer Betrachtung in der "Radio Kirche" war, weiß die Amerikanerin sicher nicht.

Am 9. Mai Auftritt in Berlin, danach zwei Konzerte in Köln

Zum Ende der Show werden noch einmal alle Register gezogen: Höllisch heiße Feuerfontänen schießen aus dem Boden, und man versteht spätestens jetzt die Warnungen für Epileptiker vor Stroboskoplicht und Nebel, die an den Eingangstüren hängen. Um kurz vor 22 Uhr endet Billie Eilishs eindrucksvoller Auftritt mit "Happier Than Ever".

Eilishs Auftritt in Hannover war der erste von vier geplanten Stopps in Deutschland auf ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour. Am 9. Mai ist sie in Berlin, am 29. und 30. Mai in Köln. Insgesamt kommt die 23-Jährige in diesem Jahr für 35 Konzerte nach Europa.

