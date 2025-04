Kolumne: Hör mal 'n beten to "Prostern"

Kolumne: "De Stempel" Stand: 29.04.2025 05:30 Uhr Gerrit Hoss braucht einen einfachen Stempel vom Finanzamt. Doch das Wort "einfach" scheint es im Wortschatz der Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nicht zu geben.

Gifft Saaken, dor heff ik keen Lust to, ja un denn gifft dat ok Saaken, dor heff ik so gar keen Lust to. In düssen Fall bruuk ik en Stempel vun't Finanzamt. Blots eenfach en dösigen Stempel. Ja un dor weet en ja gliecks, dat de Amtsschimmel dat Woort "eenfach" gor nich in sien Woortschatz hett. Ehr Du överhaupt losfohren büst.

Eerstmal en Nummer trecken

Ik also gliecks Klock acht dor op de Matt. "Denn is noch nich so veel los", dacht ik. Weer ok so un wull bi de Anmellen de Fro gliecks mien Anliggen vördragen. Man ik weer noch gar nich torecht mit mien Satz, dor höör ik ehr monotone Stimm "Nummer trecken!". Un dat is woll de Satz, den se 200 mal an'n Dag vör sik hen brummelt. Wohrschienlich ut Versehen sogor na Fieravend. Wenn ehr Kerl tohuus seggt "Schatz, hesst Du mal 'n Ogenblick för mi Tiet", denn kummt af un an villicht ok mal "Nummer trecken!" ut ehr'n Mund. Kann ik mi good vörstellen, wo verbiestert he denn kiekt.

Stillstand

Ik heff mien Nummer bi't Finanzamt tominnst brav Nummer trocken un weer sogor de neegste op'n Display. Man (un dat heff ik ahnt) dat heet hier eerstmal gor nix. En Tööv-Ruum för mi alleen, man achter de Glasdöör mit acht Arbeitsplätzen: "Stillstand". Du hörst mal en an sien Kaffe slürfen, Telefon un af un an knistert Papeer.

Man na 20 minuten, dor weer ik denn liekers an de Reeg. Un ik seeg dat al in'n Blick vun de Beamtin: "Na di wies ik mal, wokeen hier de Büxen an hett!" Ik ganz cool op'n Stohl seten un mien Anliggen präsenteert. Düttmal bet Enn. Sogor dat Formular heff ik utfüllt mitbröcht.

Den Stempel heff ik mi verdeent

"Tja", see se triumpherend, "dor bruuk ik man blots duppelte Utföhren". Man dor hett se nich mit mi rekent. Ik gau de Kopie ut'n Ärmel schüddelt un in düssen Momang heff ik markt: Dat hett ehr so gor nich passt. Nu heff ik wedder de Nees vörn. Ok anner Fallen de se stellt hett vun Stüernummer bet Sätze: "Hier dörvt blots wi wat rinschreven" heff ik gnadenlos pareert. Mit Erfolg. Un an't Enn heff ik em! Den Stempel. Un dorto dat Geföhl: Den heff ik mi ok echt verdeent.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

