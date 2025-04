Philipp Schmid und Julia Westlake bei eurem "Wasser-Verein" Stand: 22.04.2025 00:00 Uhr Die NDR Aktion "VEREINt im Norden" rückt euren Verein und seine wichtigsten Menschen ins Rampenlicht - bei NDR Kultur vor allem die "Wasser-Vereine".

Euer Vereinsleben findet am oder im Wasser statt? Unser Moderationsteam Julia Westlake und Philipp Schmid besucht euch in eurem Verein und bringt jede Menge passende Musik und Literatur mit.

Philipp Schmid spielt Musik

Händels Wassermusik trifft auf das "Yellow Submarine" der Beatles und die Moldau fließt unter einer "Bridge Over Troubled Water" - für unseren Moderator Philipp Schmid ist das kein Problem: Gebt dem Mann ein Tasteninstrument und er spielt so ziemlich alles, was ihr euch wünscht! Medleys, die sprudeln und schäumen, die einen tief eintauchen lassen und nur so ins Ohr fließen.

Julia Westlake bringt Literatur mit

Und wer hat eigentlich behauptet, stille Wasser seien tief? Warum ist der Roman "Wasserzeiten" der frisch gekürten Buchpreis-Trägerin Kristine Bilkau das beste Buch, um Lust aufs Abtauchen und sich treiben lassen zu machen? Antworten darauf bringt unsere NDR Kultur - Das Journal Moderatorin Julia Westlake mit. Und dazu Gedichte, Geschichten und Anekdoten, die so mitreißend sind, wie das schäumende Weißwasser am Ende jeder Kanustrecke. Sorgfältig ausgesucht und zugeschnitten auf euren Verein. Quasi ein "Wasserzeichen" für die große Leidenschaft, die auch das vielseitige Vereinsleben bei uns im Norden trägt.

Verein gesucht, der am oder im Wasser aktiv ist

Denn weil wir in Norddeutschland mit allen Wassern gewaschen sind, möchten wir einen Verein kennenlernen, der am, im, unter oder auf dem Wasser aktiv ist. Am Fluss, im Teich, auf dem Kanal oder unterm Meer: Unsere "Stars" Julia Westlake und Philipp Schmid setzen sich ins Schlauchboot, hissen die Segel oder schwimmen dafür in eure Richtung. Ob als Programmpunkt beim Ruderinnen-Vereinsfest, zur Motivation beim Training kleiner Seepferdchen-Schwimmerinnen und -Schwimmer, als krönender Abschluss nach einem guten Angeltag oder bei der Prämierung besonders gelungener Seerosen eures Wasserpflanzen e.V.s: Die beiden kommen in euren Verein mit jeder Menge passender Musik und Literatur im wasserdichten Gepäck.

So könnt ihr euch bewerben

Was ihr dafür tun müsst? Einfach hier das Bewerbungsformular ausfüllen, gerne mit ein paar Sätzen über eure Gruppe und einem Foto von euch. Wir freuen uns darauf! Wichtig ist, dass ihr ein kleines Begleitteam habt und Vereinsmitglieder, die dabei sein wollen. Und dass ihr über genügend Platz verfügt für Julia Westlakes und Philipp Schmids Begeisterung und die kleine Beschallung, die wir gerne selbst mitbringen - inklusive E-Piano. Außerdem solltet ihr einverstanden sein, dass wir über das Konzert in Bild und Ton berichten und einen Reporter oder eine Reporterin mitbringen.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 9. Mai 2025. Weitere Informationen findet ihr unter "VEREINt im Norden" und bei den Fragen und Antworten zur Aktion.

