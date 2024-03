Demis Volpi übernimmt: Vieles neu beim Hamburg Ballett Stand: 18.03.2024 13:58 Uhr Hamburgs zukünftiger Ballettintendant Demis Volpi hat das Programm seiner ersten Spielzeit vorgestellt. Der 39-Jährige tritt im Sommer die Nachfolge von John Neumeier an, der das Hamburg Ballett weltberühmt machte.

von Annette Matz

Mit Demis Volpi hat Hamburg nach 51 Jahren zum ersten Mal einen neuen Ballettchef. Eine Umstellung, die Volpi umsichtig auf den Weg bringen will. Mit hochkarätigen Gästen, anderen Tanzperspektiven und eigenen Stücken. Aber auch Ballette seines Vorgängers John Neumeier werden weiter zahlreich im Repertoire sein. Zum Start der Saison am 28. September stellt sich nicht nur Demis Volpi mit einer Choreografie dem Hamburger Publikum vor. An dem vierteiligen Abend wird unter anderem erstmals ein Werk der gefeierten Tanztheaterlegende Pina Bausch beim Hamburg Ballett zu sehen sein. Schon eine kleine Sensation.

Ballettwerkstätten und Balletttage bleiben

Auch die Gäste der zweiten Premiere im Dezember zeigen, wie vielfältig Tanzsprache sein kann: der weltberühmte Choreograf William Forsythe und die erfolgreiche kanadische Choreografin Azure Barton sind dabei - zuletzt auf Kampnagel zu Gast. Mit ihr hat Volpi schon beim Ballett am Rhein zusammengearbeitet, von dem er sich jetzt als Ballettdirektor verabschiedet. Festhalten möchte Volpi an der Tradition der beliebten Ballettwerkstätten. Auch die zweiwöchigen Balletttage wird es weiter geben. Und für die 50. Ausgabe der Nijinsky Gala hat sich Volpi keinen geringeren als John Neumeier als Moderator eingeladen.

