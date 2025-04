Vom Klavierwunderkind zur Bühnenkünstlerin: Daria Parkhomenko in Hamburg Stand: 30.04.2025 06:00 Uhr Die junge Pianistin Daria Parkhomenko gibt am Wochenende ihr erstes Konzert als fertig ausgebildete Konzertpianistin. Ihr wichtigstes Kleidungsstück bis dahin: ihre mintgrünen Handschuhe, die ihre Hände warm halten.

von Stefanie Wittgenstein

Daria Parkhomenko trägt mintgrüne Wollhandschuhe - die Fingerkuppen sind zwar frei, aber die Hände trotz angenehmer Temperaturen meistens warm eingepackt. "Die Handschuhe sind einfach extrem wichtig, besonders wenn ich mich vorbereite für ein Konzert, dann brauche ich immer meine Hände ganz sicher und ganz warm", sagt Parkhomenko.

Manchmal stehe sie schon im Abendkleid hinter der Bühne und habe trotzdem noch ihre Handschuhe an. Erst kurz vor dem Aufritt ziehe sie sie aus. "Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber ich fühle mich wohl, wenn meine Hände bedeckt sind und meine Finger in warmer Temperatur bleiben", erklärt die junge Künstlerin. Am Sonntag spielt Daria ihr erstes Konzert als fertig ausgebildete Konzertpianistin. Da müssen die Hände funktionieren.

Umzug von Russland nach Hamburg mit Anfang 20

Mit Anfang 20 ist sie aus Russland nach Hamburg gekommen, um hier an der Hochschule für Musik und Theater zu studieren. Heute ist Hamburg ihre zweite Heimat: "Hamburg ist einfach meine Lieblingsstadt. In Hamburg fühle ich mich so gut, so wohl."

Aber der Anfang war nicht leicht. "Zuerst möchte ich sagen, dass es eine sehr große Entscheidung für meine Familie war, mich hierher gehen zu lassen. Besonders im ersten Jahr habe ich meine Familie sehr vermisst. Es war ein großer Schritt für mich", berichtet Parkhomenko. Doch sie lebte sich schnell ein - und fand in ihrem Professor Stepan Simonian den Lehrer, der ihr Potenzial erkannte und sie weiterbrachte. "Er wusste genau, was ich brauche - und hat mich in die Richtung geführt, die zu mir passt."

"Ein Klangvermögen, das nur wenige besitzen"

Heute gilt Daria als eine der vielversprechendsten Pianistinnen ihrer Generation. Sie könne jederzeit problemlos für jeden Starpianisten einspringen, sagt Simonian. "Sie ist sehr stabil, sehr vielseitig - und sie hat etwas ganz Besonderes: ein Klangvermögen, das nur wenige Pianistinnen und Pianisten überhaupt besitzen", lobt Simonian seine Schülerin.

Bereits mit vier Jahren begann sie mit Klavierspielen, mit sechs Jahren gewann Daria Parkhomenko ihren ersten Wettbewerb. "Ich hatte sehr gute Ohren und einfach angefangen, die Melodien auf der Tastatur nachzuspielen. Mein absolutes Gehör hat mir dabei natürlich sehr geholfen", blickt Parkhomenko zurück.

Konzert am 4. Mai in der Hamburger Laeiszhalle

Ihr besonderes Gespür für den Klang können Hamburgerinnen und Hamburger am Sonntag, 4. Mai, erleben, wenn Daria im Kleinen Saal der Laeiszhalle ihr erstes Konzert mit selbst ausgesuchtem Programm gibt. Kein Prüfungskonzert, kein Wettbewerb, sondern ihr erstes Konzert nach vielen Jahren Ausbildung. "Es ist ein sehr wichtiges Konzert für mich, das kann ich wirklich sagen. Ich freue mich sehr, dass es in der Laeiszhalle stattfindet – dort habe ich schon öfter gespielt, unter anderem auch meine Master-Abschlussprüfung."

Ihre Familie in Russland kann leider nicht dabei sein. Früher haben sie sich oft besucht. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sind Reisen schwierig geworden. Aber sie sind ständig in Kontakt - gerade vor Konzerten. "Am Konzerttag schreiben sie mir: 'Viel Spaß heute Abend, toi toi toi!' Und gleich danach: 'Wie war's? Wir sind gespannt, erzähl!' - Das bedeutet mir wirklich viel."

Bis Sonntag wird Daria noch viel üben und ihre Hände bis zum Konzertbeginn warm verpacken - in den Handschuhen, die ihre Mutter für sie gestrickt hat.

Am Sonntag, 4. Mai, spielt Daria Parkhomenko um 19:30 Uhr im Kleinen Saal der Laeiszhalle. Auf dem Programm stehen Stücke von Debussy, Rameau, Enescu und Bartok.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie