NDR Buch des Monats Mai: "Entscheidung auf Hiddensee" von Christof Kessler Stand: 05.05.2025 06:00 Uhr Der Roman des Greifswalder Autoren Christof Kessler spielt 1913 und handelt vom Dichter Gottfried Benn, der gerade in einer Beziehung mit der exzentrischen Lyrikerin Else Lasker-Schüler steckt.

von Janet Lindemann

Juli 1913 auf der Ostseeinsel Hiddensee. Gottfried Benn, Pathologe am Klinikum Westend Berlin und Dichter, verbringt hier ein paar Urlaubstage.

Er war kein besonders schöner Mann. Außerdem war er nur 1,67 groß und etwas dicklich. Aber trotzdem hatte er, wie man so sagt, einen Schlag bei Frauen. Leseprobe

So beschreibt ihn Autor Christof Kessler in seinem Roman "Entscheidung auf Hiddensee". Benn ist Mitbegründer des literarischen deutschen Expressionismus, verarbeitet in seinen Gedichten das Leben in all seiner Negativität. "Er wollte entscheiden: Ist er Arzt? Will er weiter als Arzt arbeiten, will er weiter Sektionen machen?", so Kessler. Leichen sezieren oder Gedichte schreiben - das ist die Frage.

Intensive Liebschaft zwischen Benn und Lasker-Schüler

In Berlin lernt Benn Else Lasker-Schüler kennen - im damals bekannten Café des Westens - auch genannt Café Größenwahn. Lasker-Schüler ist die wichtigste Lyrikerin des Expressionismus, Jüdin und als Exzentrikerin stadtbekannt. "Sie lief als Prinz von Theben verkleidet, hatte überall Glöckchen", erzählt Kessler. "Wo sie auftauchte, da bimmelte und klingelte es, und sie war sehr extravagant."

Gottfried Benn und Else Lasker-Schüler führen eine kurze, intensive Liaison, schreiben sich Liebesgedichte. "Sie wollte erst mitfahren - und ist dann doch nicht mitgekommen. Sie hat aber immer wieder Depeschen geschickt, dass sie wahrscheinlich doch kommt, sodass er in einem Zwiespalt war: Kommt sie oder kommt sie nicht? Er hat dann diese andere Frau kennengelernt." Und diese andere Frau ist Edith Osterloh, Schauspielerin und alleinerziehende Mutter aus München. Christof Kessler beschreibt die beiden als glückliches Paar in der schönen Natur, wie er ihren Körper erkundet und sie den seinen. Auf dem Leuchtturm Dornbusch gesteht Gottfried Benn Edith Osterloh schließlich seine Liebe und verspricht ihr, sich - wieder in Berlin - von Else Lasker-Schüler zu trennen.

"Entscheidung auf Hiddensee": Ein fantasievoll erzählter Roman

Im Buch "Entscheidung auf Hiddensee" vermischen sich Wahrheit und Fiktion. Fakt ist, sagt Christof Kessler, dass Gottfried Benn tatsächlich auf der Insel war und dort Edith Osterloh kennenlernte. Auch die Beziehung zu Else Lasker-Schüler hat es gegeben.

In dem Roman taucht alles auf, was in dieser Zeit Rang und Namen auf der Insel hat: Dichter Gerhart Hauptmann zum Beispiel, Schauspielerin Asta Nielsen oder der Maler Oskar Kruse. Die kommen an immer wieder neuen Schauplätzen zusammen: die Wohnorte der Künstler, Hotels, Kneipen, die Kirche, der Leuchtturm, der Strand. Es ist ein fantasievoll erzählter Roman zwischen Aufbruch und Abschied, vollgepackt mit geballtem Wissen über die Insel und ihre Menschen.

Entscheidung auf Hiddensee von Christof Kessler Seitenzahl: 200 Seiten Genre: Roman Verlag: Rote Katze Bestellnummer: 978-3-910563-29-2 Preis: 22 €

