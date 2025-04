Stand: 27.04.2025 10:40 Uhr Hagia Sophia hat Erdbeben wohl unbeschadet überstanden

Die Hagia Sophia in Istanbul hat das jüngste starke Erdbeben am vergangenen Mittwoch offenbar unbeschadet überstanden. Wie die Presseagentur Kathpress am Wochenende berichtete, unternahmen Fachleute eine erste Überprüfung des Gebäudes, das seit einigen Jahren als Moschee genutzt wird. Es wurde 537 als damals größte Kirche der Christenheit errichtet. Bei dem Erdbeben der Stärke 6,2 wurden laut Medienberichten in der Türkei 236 Menschen verletzt und 378 Gebäude beschädigt. Laut Expertin Antonia Moropoulou ist die Hagia Sophia so gebaut, dass sie Erdbeben bis zur Stärke 7 standhält. | Sendebezug: 27.04.2025 10:15 | NDR Kultur